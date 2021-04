Adrián Gallego, premio Nacional de Medicina, convidado de ‘A revista’

A Revista (TVG) recibirá no estudio o traumatólogo deportivo Adrián Gallego, quen acaba de recibir o Premio Nacional de Medicina 2021, por ser un referente no ámbito da traumatoloxía ao aplicar, no seu traballo no HM Rosaleda, innovadoras terapias, técnicas e tratamentos únicos no seu sector.

Hoxe falarase, amais, sobre a situación e a inclusión social e laboral do pobo xitano en Galicia, con Manolo Vila, presidente da Asociación de Promoción e Integración Xitana, e con Zaida Jiménez, mestra e técnica de Igualdade da FSG en Vigo. En directo desde Vigo, un equipo do magazine conectará con Fernando Rodríguez, director técnico de Europrecis.

O magazine contará tamén coa presenza de Nati Comesaña, unha das protagonistas este martes da segunda entrega do programa Cousas da casa, un entretido docushow con pingas de reality, onde a coach Vanessa Travieso, especializada na organización e a orde, entrará nos fogares máis desordenados de Galicia para poñer patas arriba as súas vidas e súas casas, poñendo orde no caos e reconverténdoos así en lugares e persoas máis ‘sas’ e emocionalmente máis felices.

Acompañará a presentadora Loly Gómez a xornalista de EL CORREO Sandra Cuíña para comentar cada un dos temas do día e, coma cada luns, desenvolverase unha mesa de sucesos na que participarán o avogado penalista Alejandro Vega e a xornalista do ABC Patricia Abet.