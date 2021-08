“Al vivir en Santiago, ha sido especial dibujar viñetas de la Catedral para ‘En Camino’”

El mar de vivencias que baña cada etapa de El Camino de Santiago ha dado relatos como para llenar la Quintana pero en el sector del cómic, faltan más obras que plasmen esa ruta donde las pisadas hablan un mismo idioma: la emoción.

Sin embargo, hay buenas noticias, llega En camino, un recomendable libro con dibujos de José Ángel Ares y guión de Paco Hernández. El primero, bilbaíno afincado en Santiago hace 14 años, nos habla de este volumen ágil y cálido, que evita la trampa de lo ñoño al contar un viaje interior y exterior de 780 kilómetros que está gustando... “O eso parece, porque La Cúpuda ha lanzado la segunda edición”, apunta José Ángel en tono modesto.

¿Quién de los dos da el primer paso para hilar esta historia que nos hace viajar desde Roncesvalles a Compostela con Emma y Abby?

Paco y yo nos conocemos desde hace años. En 2013 hicimos juntos nuestra primera novela gráfica, Rosa y Javier, y hace unos años me paso este guión de En Camino sin decirme ni tan siquiera de que iba... Me gustó y, tras unos años, desde La Cúpula han apostado por ello, con una edición que nos satisface mucho.

Hay una viñeta espectacular con la fachada principal de la Catedral a página entera, ¿estaba en el guión?

Sí, ese plano con la protagonista delante de la fechada principal... sí; pero las viñetas donde sale acercándose a esa zona los propuse yo. Para los planos finales del cómic me grabé en vídeo entrando por el arco del Obradoiro para encajar bien el punto de vista de la peregrina protagonista del guión de Paco (Hernández), que hizo el Camino hace años... yo no aunque para mi, al vivir en Santiago, ha sido un ventaja y ha sido especial dibujar viñetas de la Catedral. Tras recorrer ese pequeño tramo, cogí los frames que más me gustaban para hacer las viñetas.

Por cierto, la protagonista de la historia, Emma, que peregrina desde Roncesvalles, es una dibujante, un recurso que parece en alza.

Quienes hacemos cómics hemos estado tanto tiempo sin ver a ilustradores y guionistas como protagonistas que ahora que hay tanta variedad de tebeos, parece que teníamos ganas de sacarlo fuera y se ha convertido en una tendencia.

Tras presentar ‘En Camino’ en la librería Komic y hacer una sesión de firmas en A Gata Tola, locales de Santiago, viene del salón ‘Viñetas desde o Atlántico’, en A Coruña...

Sí. Estuve hace días junto a nuestro editor, Emilio Bernárdez, en la caseta que Ediciones La Cúpula tenía en el salón y, la verdad, ha estado genial. Firmé bastante, vi a amigos y además hubo buen clima.

¿Alguien en quien se fijara en sus inicios en el mundo del cómic?

Me fijaba principalmente en Frederik Peeters. Tengo toda su obra y fue una gran inspiración para hacer en su día Rosa y Javier (2013, Edicions De Ponent).

Aparte de esa labor editorial, trabaja haciendo ‘story boards’ para Dani de la Torre, tan talentoso como buena gente, ¿cómo da con esa llave hacia el cine y la televisión?

Dani es un amor de tío... Me conoció a través de una prima suya que estaba en una librería con esa misma novela gráfica, Rosa y Javier, y a él le gustó y a raíz de El desconocido, su primera película, en 2015, empezó a encargarme los story.

Él los usa como orientación, me da total libertad y los quiere abiertos, es un story muy práctico porque trabajamos con márgenes de tiempo muy apretados, y, por ejemplo, hay secuencias de la serie La Unidad (Movistar+) donde para ir de A hasta B hay 150 planos y toca ir muy aprisa pero nos entendemos bien.