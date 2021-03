Alba Cid protagoniza os actos do Día Mundial da Poesía no Gaiás

Coincidindo coa celebración do Día Mundial da Poesía, o secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, asistiu onte no Gaiás ao recital de Alba Cid, gañadora do Premio Nacional de Poesía Joven 2020, que protagonizou o acto impulsado pola Xunta de Galicia para conmemorar a efeméride na Cidade da Cultura.

Unha cita na que a autora, acompañada polo divulgador cultural Miguel Cajigal El Barroquista, fixo unha libre interpretación da súa obra.

A iniciativa forma parte do ciclo Na Biblioteca de Galicia lese poesía que se celebra durante o mes de marzo e no que participan algunhas das voces máis representativas da literatura galega actual.

É, ademais, unha das actividades do programa impulsado pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade para celebrar o décimo aniversario da Biblioteca.

O obxectivo é poñer en valor o papel que xoga a poesía dentro da literatura e subliñar a importancia da divulgación da capacidade creativa dos poetas de Galicia, especialmente dos máis novos.

O ciclo terá continuidade ata finais de mes no auditorio Neira Vilas da Cidade da Cultura coa participación de diferentes poetas.

Tras Yolanda Castaño, Antonio García Teijeiro e Alba Cid, continuará o próximo venres, día 26, ás 19.00 horas co dueto Aldaolado composto por María Lado e Lucía Aldao, e Rosalía Fernández Rial o sábado 27, ás 12.00 horas. Poderán seguirse en directo na canle de Youtube da Cidade da Cultura.

A Xunta está promovendo xornadas, obradoiros e exposicións en toda a comunidade que inclúen propostas como os faladoiros Literatura nas marxes: a creación alén do canon, a cargo da Asociación O Arquivo das Trasnas, ou o espectáculo Videopoética.

Así mesmo, celebrarase durante estes días o festival Alguén que respira, baixo a dirección do escritor, editor e xestor cultural Antón Lopo.

Banco de poemas desde hoxe. Tamén a Rede Bibliotecas de Galicia está a desenvolver diversas iniciativas coincidindo coa celebración do Día da Poesía, como mostras bibliográficas ou actividades de creación poética.

Ademais, o Goberno galego está a desenvolver un programa de recitais en liña que convoca creadores para abrir un espazo artístico coral.

Trátase de Banco de poemas, unha creación audiovisual a xeito de retallos de poemas recitados. Nesta iniciativa, cada participante recita tres composicións da súa autoría que pasarán a formar parte dun fondo común e que se emite, en seis entregas, cada día desde onte mesno no Portal da Lingua Galega e nas redes sociais.

Banco de poemas conta coa participación dun total de dezaoito poetas en lingua galega: Antía Otero, Dores Tembrás, Lucía Aldao, Celia Parra, Carmen Quinteiro, Eli Ríos, Elisabeth Oliveira, Estíbaliz Espinosa, Samuel Lema París, María Rosendo, Xabier Xil Xardón, Enma Pedreira, Carlos da Aira, Alicia Fernández Rodríguez, Ismael Barros, María Canosa, María Lado e Nee Barros.