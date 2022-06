Alberto Canal reivindica con ‘Carolina’ a pegada dos libros nas nosas vidas

Ambientada na década dos anos corenta e cincuenta do franquismo, a obra de Alberto Canal Carolina conta a historia da súa protagonista -Carolina Ernau-, unha maquis que “non pretendía selo, pero que terminou converténdose en fuxitiva no Macizo Central pola súa paixón e a da súa nai -a mestra Elvira Ernau- polo mundo dos libros”, segundo explica o seu autor a este xornal.

Unha época na que, como lembra Canal, os libros eran censurados, e “cuxa lectura clandestina non só puxo en perigo a integridade de quen por curiosidade ou paixón se achegaba a eles, senón que algúns terminaron coa propia vida”.

Editada por Xerais, a novela narra unha historia de paixóns, vinganza e libros, na que estes se converten en protagonistas, non só os prohibidos ou queimados diante por exemplo do cuartel ourensán de San Francisco, ou aqueles guindados ao mar noutras ditaduras como as de Pinochet ou Videla, senón aqueles outros que “amparándose na fabulación dunha distopía abogan subrepticiamente por ideoloxías perniciosas que promoven autoritarismos e autocracias, como sucede coa fabulación de Jean Raspel O desembarco, en Francia publicada co nome de El campamento de los santos, onde no seu prefacio o autor defende o que foi a base do nazismo”.

Pero Carolina converte tamén os libros en protagonistas, segundo apunta o seu creador, “desde o punto de vista do que estes nos aportan ou nos aportaron na nosa evolución como persoas”, e subliña que “se volvemos a mirada atrás, seguro que atopamos referencias concretas a aquelo que agora somos polos libros que lemos, e aí están desde os que nos ensinaron as materias que agora nos permiten desenvolver os nosos traballos, ata aqueles que nos inspiraron sentimentos como o amor, a nobreza ou a xustiza”.

Neste sentido, e nunha clara conexión coa actualidade deste 2022, Canal lembra o que lle supuxo a lectura de Por quién doblan las campanas de Hemingway cando tiña trece anos, texto que lle levou a entender “o absurdo que é que a xente se mate nunha guerra, mesmo sen saber por que loita e ten que matar”.

Un título no que se adentrou ás agochadas porque, aínda que España xa estaba en democracia, di que “nos internados dos seminarios aínda había certos recelos por autores que defendían os republicanos”.

Libros protagonistas nas páxinas de Carolina, a través das cales reivindica o seu papel “como esas raizames que nos alimentan para que podamos crecer e desenvolvernos como persoas; libros que nos enseñan a imaxinar, pensar, soñar, fabular; libros fundamentais para que nas nosas vidas prevalezan os dereitos fundamentais e as liberdades que algúns mal instruídos nos poden querer arrebatar”.

E é que a escenografía que compón o pano de fondo da novela é a da “preocupación polo agromar de radicalismos que volven a mirada cara atrás e devecen porque sátrapas e tiranos se fagan cargo das súas vidas e eles se limiten a obedecer os seus mandados”.

De feito, e segundo explica Alberto Canal, grupos como Bloque Negro ou Rojo Gualda adquiren protagonismo, non só porque a trama o pide, senón tamén como unha interpelación sobre a posibilidade real da volta dun autócrata, e pon como exemplo o caso de Putin, que “xa condiciona as nosas vidas, as dos ucraínos principalmente, pero tamén as dos rusos e as de todos, promulgando un réxime de represión que ten moito de parecido co que sucedeu en España nos anos corenta e cincuenta do século pasado”.

Por iso, insiste, “Carolina ven constatar que sempre podemos atoparnos cun sátrapa vil e despreciable á volta de calquera recuncho”.

Para esta novela, Alberto Canal inspirouse en dous feitos principais, como el mismo sinala, ter coñecido a historia do libreiro Carlos Vázquez, fundador da libraría Tanco de Ourense, quen forneceu de libros prohibidos polo franquismo a moitos colegas de Galicia a través do distribuidor catalán Rufino Torres.

E tamén lle serviu de inspiración coñecer hai anos a unha anciá ourensá que traballara como enxeñeira para os nazis nas minas de Vilardevós. E e que esta novela fala así mesmo de memoria histórica, posto que considera que “non é suficiente coa apertura de fosas comúns ou o cambio de nome das rúas, é necesaria unha compensación que palíe a perda dos familiares, malia que teñan pasado case cen anos e algúns crean que o mellor é olvidar e facer conta nova” con respecto ao pasado.

Un tema o da memoria histórica sobre o que engade que recentemente foi testemuña dun feito que cualifica de insólito, “que non só me provocou unha profunda conmoción, senón que tamén me situou de novo no trasfondo histórico no que se sitúa a novela”.

Coñeceu unhas irmás octoxenarias que viaxaron por primeira vez a Maceda para saber da casa onde nacera o seu pai, Modesto Álvarez, fusilado en Madrid e irmán do veterinario e fundador do Partido Comunista en Ourense Benigno Álvarez, sobre quen lembra que foi rematado nunha leira despois de contraer unha enfermidade durante a súa vida como fuxitivo na Serra de San Mamede, lugar no que tamén estivo fuxida Carolina Ernau, a protagonista da súa novela.

Explica que ningunha das irmás foi compensada pola perda do seu pai e da súa vivenda familiar, e que a recuperación da memoria no seu caso reduciuse única e exclusivamente ao aspecto sentimental.

Unha situación ante a que reflexiona sobre “se acaso os seus fillos e os seus netos non tiñan dereito a gozar desas posesións, adxudicadas daquela a algún veciño adepto do réxime que por tal motivo se puido facer fácilmente coas escrituras de propiedade do seu fogar.