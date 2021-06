Alberto Quian gaña o premio Celia Brañas de Xornalismo Científico

Á peza xornalística titulada Ciclodextrina: la conexión entre ‘El Señor de los Anillos’ y la pandemia de COVID-19, do xornalista Alberto Quian e publicada o 19 de agosto de 2020 no diario dixital El Salto foi elexida como gañadora da sexta edición do Premio de Xornalismo Científico Celia Brañas 2021, premio que convoca a Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), coa colaboración da Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Innovación (Gain).

O xurado tivo en conta neste traballo xornalístico, publicado nun medio nativo dixital, a oportunidade de facer coincidir unha investigación galega sobre a COVID cun libro e triloxía cinematográfica de éxito como El Señor de los Anillos, o que lle engade atractivo didáctico, no marco dun xornalismo slow.

Quian recibirá de premio unha dotación de 3.000 euros que irá acompañada dun diploma acreditativo.

Este recoñecemento ten como obxectivo galardoar unha peza xornalística de carácter científico ou tecnolóxico. Presentáronse dezanove traballos de carácter informativo (xénero da noticia, crónica ou reportaxe), en formato escrito ou audiovisual.

O premio entregarase nun acto que se celebrará o vindeiro martes, 29 de xuño, ás 19 horas no Pazo de San Roque de Santiago.

Por outra parte, o xurado tamén decidiu outorgar un accésit deste premio ao segundo traballo mellor valorado, a peza xornalística titulada Investigación fronte a praga da rata toupa, do xornalista Manuel Cruz Rodríguez, emitido o 10 de abril de 2021 no programa Labranza da CRTVG.

O xurado valorou que é unha peza xornalística que pon o foco nun problema que afecta economicamente á realidade galega e achega como se está a abordar desde un punto de vista científico para darlle solución. Manuel Cruz recibirá de premio unha dotación de 1.000 euros, tamén acompañado dun diploma acreditativo.

En canto aos gañadores, Alberto Quian é doutor en Investigación en Medios de Comunicación, Premio Extraordinario de Doutoramento, e profesor asociado de Xornalismo na Universidad Carlos III de Madrid e na Universitat Oberta de Catalunya confesa sentirse “moi honrado e agradecido” por este premio.

“É un honor pasar a formar parte da historia destes galardóns e un inmenso orgullo ver recoñecido este traballo pola RAGC, máis aínda nun ano tan dramático no humano para todas e todos, pero tamén apaixonante, intenso e extraordinario no científico”, dixo o galardoado.

Alberto Quian (Vigo, 1976) agradece especialmente a Rebeca García Fandiño o tempo prestado para trasladar ao público, dun xeito orixinal, o traballo que desenvolve o grupo de Química Computacional do CiQUS da Universidade de Santiago de Compostela e manifesta toda a súa admiración polo traballo destas científicas e científicos.

“Quero salientar que a pandemia da COVID-19 só é un dos moitos retos e desafíos para a humanidade. Temos outros tanto ou máis graves que enfrontar desde xa, como a crise climática ou a resistencia aos antibióticos, e moi probablemente, como xa nos está advertindo a comunidade científica, outra pandemia vírica chegará e deberemos tamén estar preparados. Por iso coido que é fundamental que informemos cada vez máis e mellor sobre ciencia, que lle expliquemos aos cidadáns como traballan os científicos, que falemos dos seus éxitos, pero tamén dos seus erros, sobre os que avanza a investigación científica. O xornalismo científico ten que seguir gañando protagonismo alén desta pandemia; ten que ser un dos piares para combater estas e outras ameazas, pero tamén a da desinformación”, asegura.

Pola súa banda, Manuel Cruz (O Barco de Valdeorras, 1974) apunta que para el e todo o equipo que fai o programa Labranza é un orgullo que a Real Academia Galega de Ciencias recoñeza o seu traballo.

Explica que desde os seus comezos, hai xa máis de 30 anos, un dos obxectivos prioritarios de Labranza ten sido “darlle voz e axudar a divulgar o traballo calado que tantas investigadoras e investigadores fan a prol do desenvolvemento do agro galego”.

O tamén director dos programas O Agro e Labranza de TVG destaca que este accésit concedido á reportaxe resulta especialmente satisfactorio porque “o mérito dese traballo non é noso, o mérito é do grupo de neuroanatomía da Facultade de Veterinaria do Campus de Lugo” da Universidade de Santiago.

“No momento de achegarnos á problemática da rata toupa, o que atopamos foi a un grupo de científicas e científicos que con entrega e dedicación souberon adentrarse nun problema que afecta a cada vez máis gandeiros e agricultores da montaña de Lugo e buscar unha solución innovadora”, afirmou.