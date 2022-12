‘Alcarràs’, de Carla Simón, se queda fuera de la carrera final por el Oscar

La película española Alcarràs, de Carla Simón, quedó fuera de la carrera de los Óscar a mejor película internacional, en la que todavía siguen Argentina, 1985, de Santiago Mitre; y la mexicana Bardo: Falsa crónica de una verdad a medias, de Alejandro González Iñárritu.

La Academia de Hollywood anunció en un comunicado las cintas precandidatas a diez categorías de los próximos premios, entre ellas la de película internacional. Los filmes de Mitre e Iñárritu lucharán por llegar a las nominaciones definitivas, que se darán a conocer el 24 de enero, contra películas como: Corsage (Austria), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica), Decision to Leave (Corea del Sur), Joyland (Pakistán), Return to Seoul (Cambodia), Saint Omer (Francia), entre otras.

La película del oscarizado Alejandro González Iñárritu logró pasar a la shortlist, después de una difícil trayectoria por festivales de cine en las que no obtuvo galardones importantes y tras haber quedado fuera de las nominaciones de los Globos de Oro 2023. El filme es una historia de auto-ficción que a través de una experiencia onírica y psicodélica cuenta la vida Silverio Gama, un periodista que regresa a su país tras años de vivir en Los Ángeles, mientras explora temas políticos, su condición migratoria, el paso del tiempo, su identidad nacional, familiar y personal. Con esta película Iñárritu regresaría a los premios de la Academia después de su triunfo en 2016 con The Revenant.

Por su parte, con Argentina, 1985 Mitre ya obtuvo una nominación al Globo de Oro como mejor película de habla no inglesa. El filme del director argentino, está protagonizado por Ricardo Darín y cuenta el juicio contra los responsables de la dictadura en Argentina durante la década de 1980, un tema que no se había llevado antes al cine en este país.

La Academia de Hollywood ha dejado fuera el trabajo de Carla Simón, Alcarràs, que logró un histórico Oso de Oro para el cine español en el pasado Festival de Berlín.

CORTOS. Por otra parte, los cortometrajes españoles Tula de Beatriz de Silva, Votamos de Santiago Requejo, Plastic Killer de José Pozo y El tratamiento de Álvaro Carmona fueron preseleccionados para competir por el Oscar al mejor corto de ficción en la próxima edición de estos premios. Son españoles cuatro de los 15 cortos preseleccionados –algo inédito–, según anunció la Academia de Hollywood y confirmó este jueves el Instituto de Ci-nematografía y Artes Audio-

visuales (ICAA) de España.

Tula cuenta la historia de una mujer que trabaja como limpiadora en un colegio privado femenino; durante su jornada laboral, se encuentra en el baño con la hija de 14 años del director, que le cuenta su secreto y Tula tendrá que decidir si la ayuda o no. Es el primer trabajo de su directora, nacida en 1997.

Votamos de Santiago Requejo aborda el tema de la salud mental a partir de la reunión de una junta ordinaria de vecinos para votar el cambio de ascensor que acaba convirtiéndose en un inesperado debate sobre los límites de la convivencia.

Requejo (1985), es director, guionista y productor, estuvo nominado a los Goya el año pasado por este corto y ha dirigido también el largometraje Abuelos, estrenado en 2019.

Plastic killer es un corto de comedia protagonizado por José Mota, Laura Gómez-Lacueva y Elisabet Terri. La sinopsis describe a una mujer que vive en una vieja mercería familiar abandonada con la única compañía de Carmela, una bolsa de plástico a la que considera su hija y que se enfrenta con Nancy Guerrera, directiva de una organización que lucha contra el uso de plásticos.

Su director ya dirigió los filmes de animación El Cid, la leyenda (2003), ganador de un Goya, y Donkey xote (2007), así como los largos de ficción Nick (2014) y 73 (2018). Plastic killer está disponible en Movistar+.

También en tono de comedia, El tratamiento de Álvaro Carmona se desarrolla en una clínica que ofrece “todo lo que siempre has querido a un módico precio” y puede verse en la plataforma Filmin. Carmona es el creador de la serie Gente hablando (2021), nominada a los Emmy.

El año pasado el español Alberto Mielgo ganó el Oscar al mejor corto de animación por El limpiaparabrisas. Los nominados para la 95 edición se anunciarán el 24 de enero y la gala de entrega se celebrará en Los Ángeles el 12 de marzo.