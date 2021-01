Alertan en ‘Science’ da urxencia de preservar a biodiversidade dos solos

Vigo. “En España, as políticas de protección do solo céntranse principalmente na loita contra a desertificación e a contaminación, e más recentemente está sobre a mesa a proposición de Ley de suelos de alto valor agrológico y otros suelos de interés agrario (122/000321), pero xa é hora de que as políticas de conservación teñan en consideración que os solos están vivos e inclúan especificamente a protección dos organismos edáficos e as funcións que realizan, e non só para asegurar as que as actividades industriais, urbanísticas e agrarias sigan a funcionar ao mesmo ritmo”, explica a catedrática do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal da Universidade de Vigo María Jesús Iglesias Briones.

Xunto a case unha trintena de investigadores internacionais, Iglesias Briones asina un artigo que hoxe publica Science titulado Tracking, targeting, and conserving soil biodiversity. A monitoring and indicator system can inform policy, no que este grupo de científicos e científicas, liderados por Carlos A. Guerra da Universidade de Leipzig, alerta da necesidade de que a biodiversidade dos solos e os servizos ecosistémicos que dependen da mesma, sexan incorporados nas estratexias e políticas internacionais de conservación e manexo dos solos.

A publicación demanda a protección da biodiversidade dos solos aos preto de 200 estados que están a negociar unha nova estratexia no marco do Convenio sobre Diversidade Biolóxica (CDB) das Nacións Unidas.

“Se non protexemos os solos para as xeracións futuras, tampouco se pode garantir a preservación da biodiversidade global nin manter a produción de alimentos”, explican os e as autoras do artigo, que tamén propoñen a creación dunha rede de monitoraxe global baseada en mostraxes estandarizadas que permitan coñecer o estado global da biodiversidade do solo.

As autoras e autores do artigo que aparecerá en Science alertan no seu estudo da gran velocidade á que se están a degradar os solos.

Tal é o caso de grandes extensións sometidas a agricultura intensiva que reciben doses excesivas de fertilizantes e pesticidas; outros que son compactados ou selados cubríndoos con edificios ou infraestruturas ou que son expostos a fenómenos erosivos causados polo vento e a auga, sen esquecer a degradación adicional que o quecemento global está a producir.

“Estímase que cada ano pérdense arredor de 24.000 millóns de toneladas de solo fértil en todo o mundo, o que pon en perigo a provisión dos servizos ecosistémicos que proporcionan os solos, como a regulación do clima, achega de auga limpa ou protección fronte a pragas e enfermidades”, sinalan os investigadores. Mª DE CARMEN ECHEVARRÍA/Uvigo