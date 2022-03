Ali Pakdel: “Ser informador en Afganistán é moi perigoso”

A Facultade de Ciencias da Comunicación de Santiago acolleu este luns a xornada Informar en Afganistán: A ameaza dos talibáns, un encontro aberto organizado polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia con Mohammad Ali Pakdel, xornalista afgán que sufriu nese país as consecuencias de loitar contra a corrupción e terrorismo e que desde o verán pasado reside en Ourense como refuxiado grazas a un programa de Reporteiros Sen Fronteiras. O acto contou coa presenza de Francisco X. González Sarria, decano do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, e Xosé Ramon Pousa Estevez, decano da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela, e coa colaboración de Felipe Outeiriño na tradución.

Xosé Ramón Pousa agradeceu a presenza de Mohammad Ali Pakdel na Facultade para achegar aos futuros xornalistas a realidade do xornalismo e da situación social en Afganistán, un país que “foi protagonista de todas as guerras de Asia no século XX e XXI”. González Sarria quixo salientar o labor de Ali Pakdel en Galicia, desde onde, como refuxiado, segue a ter alma de xornalista e tenta ser un altofalante dos que quedaron no seu país”, ademais de lembrarnos constantemente “que existen máis guerras no mundo”. O decano do CPXG fixo tamén un repaso dos seis meses que o xornalista afgán leva en Ourense, destacando o seu idealismo, “do que un xornalista nunca debe desprenderse”, e o feito positivo de que “cada día vai sendo máis doado arrancarlle un sorriso”.

Ali Pakdel quixo comezar a súa exposición lembrando “unha pequena historia, a historia da miña familia”, que é “só un exemplo máis da vida alí en Afganistán”, un país que leva en guerra “practicamente corenta anos” pola súa situación xeopolítica, rodeado de grandes potencias que só actuaron no país “polo seu propio beneficio”. O seu avó foi asasinado polos terroristas durante a invasión soviética e o seu pai tivo que refuxiarse en Irán, onde naceu el. A partir de 2002, coa entrada das tropas norteamericanas no país, como moitos refuxiados, regresou, confiando en que a situación podería mellorar, mais non houbo mudanzas e logo da invasión de Irak, o mundo comezou a esquecer Afganistán, unha situación favorábel para a volta dos talibáns ao poder. “Agora, seguimos igual e eu volvo ser un refuxiado como foi meu pai antes de nacer eu”, afirmou.

No que fai ao xornalismo, salientou que existen dous tipos de comunicadores en Afganistán, os que simplemente trasladan as declaracións do goberno e outros poderes e os que queren informar sobre a corrupción e o terrorismo. “Como informador, facer correctamente o teu traballo é moi perigoso”, asegurou, e quixo destacar os exemplos de Baktash Siawash, asasinado cunha bomba no seu coche cando ía traballar, ou a explosión que sofreu a súa propia oficina na axencia AvaPress, na que morreron varios dos seus compañeiros. Coa chegada dos talibáns ao poder, a liberdade de prensa no país sofre unha situación aínda peor: “Máis do 75% das oficinas de prensa en Afganistán están pechadas”.

Para cambiar a situación do seu país, Ali Pakdel confesou que confía máis na capacidade dos medios que nos poderes políticos. Neste sentido, quixo facer un chamamento aos futuros xornalistas que estaban a escoitalo: “Todos podemos facer algo por mellorar o mundo, debedes comunicar o que está a acontecer no mundo e non só o que os medios queren mostrar”.