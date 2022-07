Amancio Prada triunfa en Padrón

La presencia de Amancio Prada este fin de semana en Padrón no pasó desapercibida. El viernes abarrotó el nuevo auditorio de la Casa de Rosalía con una recital memorable. Y el sábado no quiso perderse la invitación de Anxo Angueira, presidente de la Fundación Rosalía de Castro, para participar en la travesía por los ríos Ulla y Sar. Embarcado en la dorna A roxiña con Anxo y Belén Rodríguez, Amancio remó bien cuando el viento no acompañaba. La noche anterior disfrutó igualmente de una cena con amistades en la Pulpería Rial, entre los que se encontraba el troyano rosaliano Benigno Amor, que habló con Amancio sobre canto popular y tradición. Igualmente, algunos viandantes se paraban a felicitarlo por su trayectoria artística. Fue el caso del obradoirista Tonecho Lorenzo y familiares, que disfrutaron con el cantor berciano-gallego de una agradable conversación. “Inchadiña branca amizade”, como diría el propio Amancio.