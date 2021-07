Amigo y maestro

CUANDO en 1972 dejé Radio Popular de Ourense, donde era redactor y locutor para incorporarme a Radio Popular de Vigo, el director de aquella emisora, el periodista Daniel Hortas, me dijo al despedirme: “Vas a trabajar al lado del periodista que, sin ser gallego, mejor ha entendido y mejor escribe sobre Galicia”. Pronto lo pude apreciar y mi etapa al lado de Gerardo, 1972-1976, fue al mismo tiempo una escuela, un aprendizaje de todos los días que constituye una parte esencial de mi formación y mi experiencia como periodista, que siempre he proclamado con agradecimiento sincero. Gerardo era un trabajador incansable, pero un grato compañero con el que era fácil formar equipo, eso sí, si te adaptabas al ritmo eficiente con que él conducía los informativos. Los colegas de Vigo le llamaban cariñosamente El primi, apelativo relativo al hecho cotidiano de que se adelanta a todos los demás en dar las noticias, pues manejaba con enorme pericia una amplia red de contactos. Todavía hoy, al examinar sus viejos artículos asombra la frescura de aquellas crónicas que escribiera viajando por toda Galicia, ilustradas por Magar. El programa estrella de Radio Popular de aquellos días era Jaque a la actualidad, planteado como una partida de ajedrez, en el que Gerardo elaboraba el guión general y los demás, como piezas del tablero, cubríamos cada uno de los ámbitos asignados. El conducía el programa junto con un personaje que le daba la réplica, Doña Indis, papel que desempeñaba con talento la locutora Rosa María Tébar. Hay un aspecto de importancia en la renovación de la radio que supuso Gerardo, ya que la COPE de Vigo fue la primera emisora en introducir el gallego en los informativos como lengua de uso normal. Yo hacía una crónica en gallego con un personaje que se llamaba Fuco Garabullo. Aunque mi etapa de coincidencia con Gerardo fue breve en la radio, y yo seguí mi propio camino por la prensa escrita, mantuvimos contacto y afecto a lo largo de toda la vida. Una característica personal de Gerardo, pese a su valía, es que nunca tuvo el menor problema, cuando dejó de estar cómodo en un cargo o un puesto, para abandonarlo por la puerta grande, como hizo en su etapa en la Radiotelevisión de Galicia. Más de una vez, hemos bromeado con eso. Pero si etapa como periodista es c brillante, la supera la de investigador e historiador. Hace falta mucho trabajo y paciencia para sumergirse en los archivos como hacía Gerardo. Y el fruto de ello son esa serie de libros y artículos en las publicaciones del Instituto de Estudios Vigueses y otras editoriales. Es inevitable que se atropellen los recuerdos y emociones cuando sabes que alguien tan querido nos ha dejado, y eso sí uno piensa como aquel pensador romano que la muerte siempre llega cuando no debe, por muchos años que haya vivido al que reclama. Gerardo nos deja su obra, todo lo que le debemos y nos enseñó y el ejemplo de su vida. Que la tierra le sea leve.