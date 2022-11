Amor ás agochadas, nun novo episodio de ‘Casamos’ na TVG

A historia de amor de Nuria e Lorenzo, os protagonistas desta semana do programa Casamos! comezou hai case dous anos. A parella coñeceuse grazas á filla dela, e o que comezou como unha amizade ás agochadas, pois nese momento Nuria estaba casada, axiña se converteu en algo máis.

Cando o exmarido de Nuria soubo da relación decidiu pedirlle o divorcio e foi nese momento cando a parella xa non tivo ningunha atadura para deixar brotar os seus verdadeiros sentimentos. Agora están a piques de darse o si quero nunha voda civil no Porriño rodeados da súa familia e amigos máis achegados.

A REVISTA. Este martes celébrase o Día Mundial sen Alcol, unha efeméride promovida pola Organización Mundial da Saúde coa finalidade de concienciar a poboación mundial sobre os danos físicos e psicóloxicos que ocasiona o consumo desta substancia no noso organismo. Con tal motivo, o programa A Revista contará coa presenza de María José Regueiro e Antonio Vázquez, secretaria e tesoureiro, respectivamente, de Alcohólicos Anónimos 24 horas.

O espazo da TVG tamén se interesará polo alugueiro de vivendas, cada vez máis difícil en todas as cidades, como demostra o feito de que o 15% das que se alugaron en outubro non levaba nin 24 horas no mercado. Loly Gómez falará deste tema con Vicente Martínez, responsable dunha inmobiliaria compostelá.

O pasado outubro destacou tamén por outro dato, relacionado esta vez co cambio climático: foi o mes máis cálido xamais rexistrado en Europa, con temperaturas case 2°C por enriba da media. A Revista contactará cos responsables de Meteogalicia para analizar este feito.

No estudio de gravación tamén estarán hoxe a bióloga Xiana Albor e o técnico en residuos e experto en compostaxe Emilio Rodríguez Cochón.

zigzag. O programa ofrece esta tarde unha entrevista coa artista Chelo Matesanz, que exhibe no Palexco da Coruña a mostra Incredigirls, en que reflexiona sobre a muller e a feminidade a través da arte. A artista presenta medio cento de pezas, algunhas delas inéditas, que recollen dez anos de traballo sobre roles e modelos patriarcais, así como a pulsión sexual. Pintura, escultura, debuxo, colaxe e audiovisual integran a colección.

O espazo da G2 tamén estará esta tarde coa artista Sés, que acaba de sacar á luz Para cando eu morra, o segundo tema do seu novo disco. Diante un eco é o oitavo traballo dunha cantante que leva unha extraordinaria carreira de once anos, que a consolida como un dos principais referentes da escena musical en Galicia. A artista coruñesa mantén o seu espírito crítico con este novo traballo, que verá a luz o 25 de novembro e que está concibido como unha resposta ao contexto sociopolítico actual.

Por outro lado, Zigzag achegarase ao Museo das Peregrinacións, en Santiago, onde se pode ver a mostra Camiñamos para parar. Camiño de Inverno, que recolle os traballos artísticos realizados polo ilustrador galego Miguelanxo Prado e a xornalista visual norteamericana Rita Sabler no seu percorrido do Camiño de Inverno desde Valdeorras ata Compostela.