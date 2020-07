‘Amor en polvo’, una gran historia sobre el respeto hacia las diversas formas de amar

Pablo y Blanca han decidido hacer un intercambio de parejas, desobedeciendo la primera norma fundamental: no hacerlo si estás en crisis. Para ello, llaman a dos de sus amigos solteros, Mia y Lucas, desobedeciendo también la segunda norma: hacerlo siempre con otra pareja. Los cuatro han quedado para encontrarse en un bar pero justo antes de salir, Blanca y Pablo tienen una fuerte discusión que les hará replantearse todo en lo que siempre han creído: desde si se quieren, hasta por qué tienen una Thermomix. Mientras tanto, en el bar, Mia y Lucas se acaban de conocer y han empezado a gustarse. Pero la cosa no tiene futuro porque Lucas está enamorado de otra persona (o no), y Mia no cree en el amor (o sí).

Macarena Gómez, Luis Miguel Seguí, Lorena López y Enrique Arce plantean el intercambio de parejas en esta comedia romántica, una película independiente con la que Juanjo Moscardó y Suso Imbernón se tiran a la piscina con el deseo de dar fuelle a los cines. Un proyecto de bajo presupuesto, rodado en 17 días y que cuenta únicamente con dos localizaciones para narrar una historia de amor sazonada con la picardía de un intercambio de parejas. El largometraje, ópera prima de Imbernón y Moscardó, ofrece una historia que se vale de un guión bien escrito, una realización sencilla y unas buenas interpretaciones para convertirse en una opción fresca y entretenida para hacer que el público se acerque a las salas de cine.

La cinta plantea un escenario en el que el aspecto sexual está muy presente, pero sin restar importancia a otros valores fundamentales que la película trata de trasmitir, como son la importancia de la comunicación y la apertura de mente.

‘Nuestras derrotas’. Última cinta del premiado director de Una juventud alemana, Jean-Gabriel Périot, Estrenada en la pasada edición del Forum del Festival de Berlín, recibió el Premio CICAE Art Cinema.

La película surge de un proyecto para vincular cine y política puesto en marcha en 2018 por Jean-Gabriel Périot junto a diez estudiantes de cine de una escuela secundaria de Ivry-sur-Seine (Francia). Los adolescentes trabajaron delante y detrás de la cámara: recrearon escenas de huelgas, resistencia y conflictos laborales extraídas de películas de entre finales de los años sesenta y finales de los setenta, incluidos títulos de Godard y de Tanner. El film reúne los resultados obtenidos y añade entrevistas en las que el director pregunta a los estudiantes por las escenas que acaban de representar, para explorar conceptos como clase, sindicato y compromiso político. De este modo, esta producción simple pero incisiva permite vislumbrar cómo ven la política las jóvenes generaciones, Cómo perciben ellos el mundo en el que crecen y, sobre todo, ¿querrán cambiarlo, destruirlo o construir uno nuevo?

‘The beast’. El director y guionista coreano Lee Hung-Ho debuta en el largometraje con este thriller, una ópera prima cargada de adrenalina y de acción. La investigación de unos asesinatos sirve al realizador para hablar de la corrupción y de los códigos secretos de la policía de la moderna metrópoli de Incheon.

La historia de The Beast comienza con un descubrimiento siniestro, una niña aparece con las extremidades amputadas. Dos detectives, Han-su y Min-tae, rivales desde siempre, serán los que se encarguen del caso. Una investigación que al principio parecerá muy fácil, sobre todo porque Han-su arresta rápidamente a un presunto sospechoso. Las cosas se complican cuando Min-tae levante sospechas sobre el reciente arrestado. La rivalidad entre ellos se hace patente y la investigación se resiente. Pero poco a poco las cosas se van encauzando. Han-su se topa con alguien quien le insiste que conoce al verdadero culpable. Además, este curioso personaje mata a un traficante de drogas delante de él y le propondrá un pacto secreto. Pronto llegará la hora en que Han-su deba decidir.

Los actores Lee Sung-min y You Chea-myung interpretan a los dos policías, protagonistas de esta thriller, en el que el director aprovecha para mostrar el sistema de corrupción que va intoxicando a los agentes de la ley desde el interior mismo del cuerpo de policía.

‘Voces’. Anotad su nombre, Ángel Gómez Hernández, porque es una de las actuales promesas del cine fantástico español. Su corto Behind (2016) ganó más de 50 premios internacionales y llamo la atención de Sam Raimi (Spiderman, Posesión Infernal). Y este fin de semana llega a los cines españoles su primera película, Voces, protagonizada por Rodolfo Sancho, Belén Fabra, Ana Fernández y Ramón Barea.

Daniel, Sara, y su hijo de 9 años, Eric, llegan a la casa en la que pretenden comenzar una nueva vida, sin saber que esa propiedad ha sido conocida desde siempre en los alrededores como ‘la casa de las voces’. Eric es el primero en advertir que tras cada puerta se ocultan extraños sonidos y se intuyen voces que parece que intentan comunicarse con la familia. Lo que achacan en principio a un producto de la imaginación de Eric se convierte rápidamente en una inquietante realidad también para sus padres. ¿Hay realmente voces en la casa? Y de ser así, ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren?

La cinta es una historia de terror de corte clásico centrada en una familia y el poder sugestivo de las psicofonías. Una película claustrofóbica y profundamente perturbadora que estamos convencidos de que marcará uno de los debuts más brillantes en el cine de género en España de los últimos años.

‘Mi hermano persigue dinosaurios’. Jack ((encarnado de niño por Luca Morello y de adolescente por Francesco Gheghi) tiene cuatro años y dos hermanas. Por fin, una tarde sus padres (Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese se meten en la piel del padre y la madre de la familia, respectivamente) le cuentan que va a tener un hermanito ((primero interpretado por Antonio Uras, luego por Lorenzo Sisto) y que va a ser muy especial. Jack está muy feliz: para él, especial significa superhéroe. Después de su nacimiento se da cuenta de que realmente es diferente a los demás, pero no tiene súper poderes. De repente, descubre la palabra Down.

Dirigida por Stefano Cipani y protagonizada por Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese y Rossy de Palma, es una comedia basada en el best-seller del mismo título de Giacomo Mazzariol. Una oda alegre y conmovedora a la imperfección y la diversidad, basada en una historia real y que se sitúa en algún lugar entre el cine familiar y el relato de crecimiento. Ciertamente, esta es una de esas películas que le hacen sentir bien a uno, pues gira en torno a las buenas intenciones.