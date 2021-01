Amparo Sandino, convidada estrela no ‘Bamboleo’ da TVG

Bamboleo volve este sábado pola noite ás pantallas de Televisión de Galicia (TVG) con Xosé Manuel Piñeiro como condutor e cunha artista de renome como convidada: Amparo Sandino. O programa contará así mesmo coa actuación da Orquestra Panorama, que ofrecerá unha selección musical única e un espectáculo incomparable.

Amparo Sandino foi referencia no estilo pop dos anos 90 e despois dun parón retomou a súa carreira como cantante. Sandino presentará en o seu último tema: Un poco más de amor, cunha clara mensaxe de alegría e impregnado dos ritmos caribeños que caracterizan os seus traballos. Amparo cantará sobre o escenario o seu buque insignia Gózate la vida e participará dos xogos máis entretidos que teñen preparados os colaboradores do programa.

Nesta noite de festa e diversión, a música da Orquestra Panorama deixará pegada sobre o escenario do Bamboleo facendo bailar a todos os presentes, aínda que teña que ser sen moverse do sitio. A parella de baile profesional formada por Erick e Alicia presentará o seu novo espectáculo de ritmos afrolatinos e ofrecerá unha exhibición da súa especialidade: baile urbano.

Polo Bamboleo desta noite pasará así mesmo a banda viguesa con nome dunha novela de Isaac Asimov: El sol desnudo. O grupo estará presentando o seu disco Mapas en relieve no que se recolle o tema que interpretarán esta noite: Bajo la lluvia de verano.

Os participantes da sección Agora ou Nunca brindarán dúas actuacións de moito nivel. Annunziata Giannotta cantará Titanium de David Guetta e Iván Pérez fará o propio coa canción Hoy tengo ganas de ti de Alejandro Fernández. No karaoke para clubs deportivos A Jrileira, xogarán David e Juan Carlos, do Club Baloncesto Noia e Club XL Milladoiro de Baloncesto, respectivamente. Primeiro cantarán Canta y sé feliz de Peret e despois terán que adiviñar o maior número posible de intérpretes en minuto e medio.

Na parte chamada ITV Do Amor un concursante do público terá que adiviñar cal é a parella de Sandra en función das respostas da súas posibles mozas: Milena, Ivette e Sara. Emoción ata o final.

Por outra banda, tamén na TVG chega o novo capítulo de Sen Código Postal, o carteiro Anselmo (Luis Zahera) achégase ata Vilalba (Lugo) na procura dun coñecido criador de galiñas de Mos, Francisco Monasterio, que fará de embaixador do programa.

Con el visitaremos a Torre de Andrade, unha edificación considerada desde o ano 1994 como un Ben de Interese Cultural dentro do catálogo de monumentos do patrimonio histórico de España.

Daremos unha volta polo Paseo dos Soños, unha ruta literaria composta por unha serie de hectómetros literarios dedicados a escritores e artistas ilustres da zona.

A auga e a vexetación da contorna do río Madalena xunto ás orixinais obras do paseo literario son os protagonistas dun paseo único que non pode perderse ninguén na súa visita a Vilalba.