Amplía o Centro Coreográfico Galego a súa oferta formativa

No marco do programa formativo do seu Centro Coreográfico Galego para 2022, que se desenvolverá ao longo do segundo semestre do ano arredor de diferentes temáticas como a prevención de lesións, o poder terapéutico da danza, diferentes estilos e técnicas coreográficas ou a xestión de compañías e espectáculos, o Goberno galego organiza oito novos cursos.

Desta volta, a unidade de danza da Consellería de Cultura estenderá a súa oferta de formación continua máis alá da súa sede na Coruña, de xeito que tamén haberá sesións en Lugo, Ourense, Santiago e Vigo. A descentralización desta actividade atópase en liña coas medidas acordadas co sector como parte do documento que servirá de base para a redacción do Plan Integral para a Danza de Galicia.

Os profesionais desta disciplina artística son os principais destinatarios dos encontros do Centro Coreográfico Galego, que volven contar cun profesorado de recoñecida traxectoria nos seus respectivos ámbitos como María Jesús Peces-Barba, Iker Gómez, Fran Sieira, Lázaro Carreño, Leodan Rodríguez, Manuel Laho, Uxío Novo, Laura Llauder, Beatriz Churruca e Igor Calonge.

Para todo eles, acaba de abrirse o prazo de solicitude seguindo as instrucións dispoñibles na web www.centrocoreografico.gal.

A primeira das citas desenvolverase na Coruña do 11 ao 14 de xullo baixo o título Autocoidado, preparación e planificación física e abordaxe integral das lesións en danza. A fisioterapeuta, osteópata e exbailarina María Jesús Peces-Barba ensinará como mellorar o coñecemento do seu corpo para coidalo e potencialo utilizando o seu propio método, bautizado como Adapt Method.

Tamén en xullo, entre os días 18 e 22, o Conservatorio Profesional de Danza de Lugo acollerá o curso de análise coreográfica Desde o coñecemento teórico á inspiración creativa, que impartirá o coreógrafo e videocreador Iker Gómez, docente do itinerario de Danza Contemporánea do Instituto Universitario Alicia Alonso da Rey Juan Carlos.

A actividade retomarase en setembro cun encontro de danza tradicional no que o bailador e coreógrafo Fran Sieira abordará a mestura de tradición e vangarda no baile galego actual. Desenvolverase en seis xornadas, das que as cinco primeiras terán lugar entre o 5 e 9 na Coruña e a última, o día 10 no Marcos Valcárcel de Ourense.

O achegamento á profesionalización na danza clásica será a temática do curso do mestre cubano Lázaro Carreño do 12 ao 16 de setembro.