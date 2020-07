Amplo abano de contidos nos museos de Galicia neste verán

Os museos xestionados pola Xunta de Galicia, tras a súa reactivación despois do cese da actividade por mor da crise sanitaria da covid-19, están xa reprogramando as actividades que tiñan previstas e ofrecendo un amplo abano de contidos para este segundo semestre do ano.

O Museo de Belas Artes da Coruña prolongará a exposición Luis Seoane . O legado de Maruxa Seoane ate o mes de setembro difundindo a magnífica colección que posúe dun dos máis grandes artistas galegos das vangardas históricas do século XX.

O Museo das Peregrinacións de Santiago, pola súa banda, recuperou xa a mostra Camiño de Santiago. Luz de estrelas, que tiña previsto inaugurarse o 12 de marzo. A través da obra de Eiravella, móstrase a reinterpretación que o autor fixo da Ruta Xacobea e que está comisariada por Gonzalo Sellés. Ademais, o museo acollerá a exposición Viae ad Limina Sancti Iacobobi, de Chencho Pardo, e ten previsto rematar o ano coas mostras Camiño Irmáns e Arquitectas debuxadas.

Na provincia de Ourense a actividade concéntrase no Museo Arqueolóxico, que dará visibilidade aos seus fondos, no Museo Etnolóxico de Ribadavia e no Museo do Viño de Galicia. Así, no Etnolóxico está previsto inaugurar este mes a exposición Antropoloxía visual dunha sociedade confinada.

Na provincia de Pontevedra destaca a mostra Blanquísima su presencia, do pintor, debuxante, escultor e serígrafo Nelson Villalobos, instalada no Museo do Mar de Galicia desde maio. A mostra conta cunha peza única creada polo artista durante o confinamento que se pode visitar ata finais deste mes.

E Museo Massó de Bueu ten previstas dúas actividades relacionadas co mar. Unha delas afondará no desenvolvemento de vilas mariñeiras.