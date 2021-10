Ana Freire, galardoada co Ada Byron na Noite da Enxeñaría en Informática

Santiago. O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (Cpeig) outorga o Premio Ada Byron da XIII Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia á enxeñeira en informática Ana Freire, experta en intelixencia artificial e recuperación de información, firme impulsora do uso da tecnoloxía para o ben social, así como da aportación das mulleres neste ámbito para lograr unha tecnoloxía plenamente útil e ao servizo das persoas.

A gala máis importante da informática en Galicia celebrarase o vindeiro 29 de outubro no Hotel OCA Puerta del Camino de Santiago, cun encontro presencial e virtual que reunirá ás empresas máis destacadas do sector TIC en Galicia.

Os premios corresponden a dez categorías onde os colexiados recoñecen as iniciativas ou persoas destacadas no ámbito da enxeñaría en informática. O Premio Ada Byron homenaxea ás mulleres enxeñeiras e ás súas aportacións, e rende memoria á que da nome ao premio, a escritora e matemática Ada Byron, autora do primeiro algoritmo e considerada a primeira programadora informática da historia.

Ana Freire (Rábade, 1983) estudou enxeñaría informática na Universidade da Coruña, onde obtivo o doutoramento cum laude.

Realizou estancias de investigación en centros de prestixio internacional como Yahoo Labs, a Universidade de Glasgow ou o Centro Nacional de Investigación de Italia, entre outros. ecg