Analízase a creación dun camiño na Vía Nova que potencie a cultura

Ourense. Un informe de diagnose analizou a posibilidade de crear un camiño cultural na Vía Nova no itinerario: Ponferrada – Puente de Domingo Flórez, O Barco de Valdeorras, A Rúa de Valdeorras, Larouco, Manzaneda, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, A Teixeira, Castro Caldelas, Sober, Chantada, Santiago. Concellos implicados.

O autor deste informe, Xosé Antón Díaz, presentou, na sala de prensa do pazo provincial, as conclusións del ao vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández; e a alcaldesas e alcaldes da zona: Castro Caldelas, Trives, San Xoán de Río, Larouco e A Teixeira.

O obxectivo do informe é realizar un estudo inicial para tratar de formular e definir a conformación dun camiño cultural entre A Rúa, Larouco, Manzaneda, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, A Teixeira e Castro Caldelas. O estudo, realizado por un equipo de investigación da universidade de Vigo pertencentes ás facultades de historia e de turismo e empresariais do campus de Ourense, solicitouno a Deputación de Ourense pola petición dun conxunto de municipios que estaban interesados en definir un camiño deste estilo e avaliar a súa potencialidade para que se erixa en itinerario do Camiño de Santiago.

As propostas estratéxicas de actuación recollidas no informe van desde definir un programa de acción para tratar de valorizar a importancia deste camiño patrimonio-cultural no ámbito de Galicia e do territorio nacional, ata impulsar un programa de difusión informativa sobre este itinerario cultural, elaborar un plan de marketing do proxecto de referencia, realizar unhas xornadas de traballo para divulgar o interese do estudo sobre o camiño cultural: Vía Nova ou Vía XVIII.

Entre as propostas do informe tamén se atopa realizar mesas redondas de traballo entre os municipios da comarca, a Deputación de Ourense e a universidade de Vigo, ao público efecto de definir un borrador sobre o itinerario do trazado do esquema de referencia. Realizar unha consulta con patrimonio da Xunta e co órgano competente do Ministerio de Cultura co fin de ver e facer inventario da súa importancia histórica e de identidade cultural para a comarca.

Por outra banda, o estudo tamén contempla a colaboración da comarca, a Deputación e a universidade de Vigo para dar visibilidade a esta idea para que sexa considerado nas bases de datos do Ministerio e da Xunta para poder potencialo paso a paso.

Ademais, propóñense actuacións municipais para realizar programas activos de sensibilización, preservación, conservación e información do proxecto resultante, entre outras recomendacións.

Outra ruta para poder percorrer o Camiño. ecg