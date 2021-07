Andrés Goteira volve figurar nun capítulo da serie ‘Conseguiremos’

A Coruña. O director de cine Andrés Goteira (Meira, 1983) protagoniza un novo capítulo da serie Conseguiremos, producida pola Real Academia Galega e a Universidade de Santiago de Compostela no marco do proxecto Novas voces para a lingua. O cineasta, director da multipremiada Dhogs, comparte episodio coa boirense Sara Hermo (Oleiros, 1997), graduada en Cine e Medios Audiovisuais e promotora do festival de cine escolar Olloboi. A peza audiovisual foi rodada en Meira, a localidade natal de Andrés Goteira, que anima a nova creadora a levar adiante os seus proxectos en galego. A clave –conclúe– é “querer querernos moito máis”, o lema que lle dá título a este episodio.

“Non nos imaxinabamos ter que rodar noutro idioma, sería un pouco estraño”, salienta o director en referencia á súa ópera prima. Andrés Goteira apostou con naturalidade pola súa lingua materna para contar esta historia rodada en Galicia pero cunha mensaxe que non depende do lugar. “É un orgullo, é como se rodas Mad Max en galego”, comparou con humor.

A serie é a resposta á proposta da Real Academia Galega que concibiron Paula Quiroga (directora), Lois Alcayde (guionista) e Meritxell Álvarez (produtora). Os tres estudantes de Xornalismo e Comunicación Audiovisual da Universidade de Santiago de Compostela fixeron realidade a primeira edición de Novas voces para a lingua co apoio de tres profesores do mesmo centro, Ana Isabel Rodríguez, Gaspar Broullón e Martín Vaz, e da propia Academia.

“Co título xenérico Conseguiremos, que é tamén unha declaración de intencións, vontade e entusiasmo, os autores e os protagonistas da serie queren amosar unha maneira de falar a lingua galega, a lingua dos seus pais, mais sobre todo a lingua que eles e elas, as novas xeracións, escollen libremente non só para expresarse e relacionarse senón para crear, para vivir a contemporaneidade, para producir cultura e mesmo para desenvolverse profesionalmente no mundo das artes escénicas, a música, a ciencia...”, salienta o presidente da RAG, Víctor F. Freixanes.

Ana Isabel Rodríguez tamén destacou a “motivación que supón para o alumnado o feito de construír un proxecto en colaboración coa RAG e que este conte cunha difusión real”. REDACCIÓN