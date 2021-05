Ansia por recuperar una vida sin toque de queda

Teniendo en cuenta que soy de las que lleva toda la pandemia echando pestes contra el toque de queda, a mi juicio una de las medidas más estúpidas de todas cuantas han aparecido en el BOE, no es de extrañar que me cayese la del pulpo en todos mis grupos de WhatsApp con lo sucedido en las calles tras el fin del estado de alarma; un poco más, y parecía que había sido yo la que había organizado los botellones de media España, celebrando copa en mano y mascarilla al cuello la libertad.

Y a ver si nos entendemos, que no es eso. La culpa de todo lo que se ha visto no es de que la hostelería prolongase un poco más sus horarios ni de que ya no hubiese toque de queda. La culpa es de los que se han saltado las normas quitándose las mascarillas y bebiendo en la calle, y con todos mis respetos, también de los que se lo han permitido. ¿O acaso no siguen estando ambas cosas prohibidas y penadas con multas?

Pues eso. Personalmente nunca entendí por qué se instauraba un toque de queda cuando ya había unas medidas restrictivas que te llevaban a meterte en casa (solo o con tus convivientes) en cuanto salieses del trabajo o finalizases las clases, porque durante toda la pandemia a los comercios se les dejó poco margen de maniobra, y a la hostelería todavía menos. Así que, cerrando todo y prohibiendo reuniones, ¿para qué existía un toque de queda? y lo más importante ahora, ¿por qué parece que cambia tanto el que no lo haya?

Al fin y al cabo, continúa habiendo medidas restrictivas para cerrar locales y juntarse en las casas, y los botellones llevan años prohibidos. Así que, yo insisto en que objetivamente el panorama no cambia tanto porque ya no haya una hora a la que estar obligatoriamente en casa.

Y ya de puestos, diré que yo estoy convencida de que la ampliación de horarios de la hostelería beneficiará bastante la situación, aunque solo sea por poder sociabilizar (algo supernecesario, por cierto) en entornos controlados, donde se limita el número de personas, y se les exige distancia y mascarilla. Ala, ya podéis petarme el WhatsApp con argumentos a la contra, y conste, que me estoy callando lo de que el virus no lleva reloj y que lo que hace falta es que le den caña al plan de vacunación, que me da para otra página.

POR SI A ALGUIEN TODAVÍA NO LE QUEDÓ CLARO, yo abogo por vivir. Con prudencia, sí, pero vivir; volver a recuperar la vida y viajar, ir al cine, al teatro, a las tiendas, a conciertos y a festivales, aunque sean en formatos más pequeños, como el Atlantic Fest, uno de mis preferidos, que está preparando para julio trece días de actuaciones, entre ellas las de Zahara, Anne B.Sweet, León Benavente, Ortiga, Lori Meyers, Sidonie, Dorian, La Habitación Roja y unos cuantos más. Ni qué decir tiene lo feliz que me hacen proyectos como este y lo mucho que admiro a quienes pelean por sacarlos adelante.

TAMBIÉN DE LUCHA Y DE ESFUERZO VA EL NUEVO LIBRO SOLIDARIO Familias sin filtro: 15 preguntas para 15 mujeres, que se presentó ayer mismo en Madrid con Tamara Falcó como madrina, elegida por la Fundación CEU, y cuya recaudación será donada íntegramente a la Fundación El Sueño de Vicky para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil.

La obra, que cuenta con prólogo de Irene Villa, quiere rendir un homenaje a las miles de personas que se enfrentan en España a diario a retos y obstáculos que han de superar para seguir adelante, siendo un pilar indispensable para sus familias.

Escrito durante la pandemia, recoge el testimonio de 15 mujeres que representan a todas las que de forma anónima viven en su día a día situaciones similares a las que cuentan ellas, y que las superan gracias al papel que la familia representa dentro de su entorno.

Estoy segura que muchas se reconocerán en los relatos de Laura García (@suenodevicky), Susana Pérez (@webosfritos) Cristina Díaz (@cryysdiaz), Natalia de la Vega (@tachabeauty), Carmen Osorio (@nosoyunadramamama), Lara Alonso (@mentidero.restaurantes), Virginia Villa (@irenevillafundacion), Soledad Alonso (@algodejaime), Belén Junco (@belenjunco), Fabiola Arroyo (@pepitamolafundacion), Belén Cantalejo (@balamoda), Cristina Oria (@cristinaoriachef), Teresa Lobo (@teresaloboarregui), Fiona Ferrer (@fionaferrerleoni) y Marian Rojas (@marianrojasestape), mujeres luchadoras con grandes historias de superación.

La obra saldrá a la venta el próximo sábado, coincidiendo con el Día Internacional de las Familias, al precio de 25 euros, que se destinarán para la investigación contra el cáncer infantil, primera causa de muerte en nuestro país entre niños de 2 a 16 años, por cierto, y a la que apenas se destinan fondos públicos para su investigación. Sin duda, una estupenda fórmula para invitarnos a reflexionar y apoyar una buena causa.

OTRA CAUSA MARAVILLOSA QUE AFORTUNADAMENTE está teniendo muchos apoyos es la puesta en marcha de nuevo de la librería Proteo en Málaga, tras un incendio sufrido hace unos días por una subida de tensión del sistema eléctrico en la red pública, con daños materiales muy cuantiosos que han obligado a cerrar sus puertas.

Afortunadamente, muchos han sido los que se han sumado al movimiento #todosconproteo, adquiriendo libros a través de su web e incluso haciendo donaciones directas para salvar esta emblemática librería con más de 50 años de vida.

Su lema ha sido no dejar que la desgracia supere sus sueños, una frase que yo creo que es un mantra perfecto para estos tiempos pandémicos.