APG organizará o cuarto Congreso de medios de comunicación e igualdade

Santiago. A expresidenta da Asamblea General da Organización de las Naciones Unidas (ONU), María Fernanda Espinosa, e a conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana, inaugurarán o IV Congreso Medios de Comunicación e Igualdade de Xénero, “A igualdade e a violencia de xénero en tempos de guerra”, que terá lugar no auditorio da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago (USC), o próximo 18 de novembro.

O Congreso, que organiza a Asociación de Periodistas de Galicia (APG), coa colaboración da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Administración galega e da Facultade de Comunicación da USC, contará tamén na súa apertura coa intervención da súa decana, Ana Isabel Rodríguez, e será clausurado polo reitor da Universidade compostelá, Antonio López Díaz.

A intervención da expresidenta da ONU, recentemente elixida executiva da asociación GWL Voices for Change and Inclusion -unha rede que reúne a máis de 50 mulleres líderes no mundo, para promover a igualdade, a inclusión e o multilateralismo-, versará sobre “O escaso papel das mulleres na política internacional e a necesidade da súa influencia na consecución de sociedades máis pacíficas”. Espinosa é tamén a primeira muller que foi designada ministra en Ecuador e extitular das carteiras de Defensa e Cultura e Patrimonio nese país. Ademais, foi a cuarta muller na historia e a primeira de América Latina e o Caribe en presidir a Asamblea General da ONU e, en 2019, foi declarada unha das 100 mulleres máis inspiradoras e influíntes do mundo.

Na xornada tamén participarán como ponentes as correspondentes de guerra Marian Serén (RTVE), Sara Rincón (La Sexta) e Leticia Álvarez (ex correspondente de Antena3-Onda Cero, e agora responsable para España e Andorra do UNRIC), que intervirán no panel-coloquio “Os conflitos afondan na desigualdade, na violencia e na trata”.

O reitor da Universidade de Santiago, Antonio López Díaz, acompañado pola presidenta da APG, María Méndez, será o encargado de clausurar esta xornada.