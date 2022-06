Apoio ao desenvolvemento do sector termal en Punxín

TERMALISMO O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, comprometeu o apoio do goberno provincial “a un dos grandes eixos de desenvolvemento de Punxín como é o termalismo”, que se concretará co financiamento de actuacións na área do Bañiño.

Baltar fixo este anuncio tralo encontro que mantivo na Casa do Concello co alcalde, Manuel Vázquez, ao que acompañaban o tenente alcalde, Eulogio Gómez, e a concelleira Diana Sulleiro.

O presidente provincial repasou cos membros do goberno local as actuacións realizadas nos últimos anos en Punxín co apoio da Deputación, “executadas a través da liña de colaboración que mantemos aberta”, dixo, así como outros proxectos de futuro relacionados con infraestruturas viarias, en particular vías provinciais e municipais, ou unha aula de atención temperá para os escolares máis pequenos.

Pola súa banda, Manuel Vázquez agradeceu o apoio do presidente da Deputación, “que sempre me demostrou durante estes once anos como alcalde”.

Unha colaboración que dixo estar seguro de que seguirá, “e por iso presentamos proxectos para máis obras, como o acondicionamento do campo da festa”.

Explicou os novos traballos para Bañiño, tras adaptar o espazo -os últimos anos co apoio da Deputación- aos requirimentos que esixe a nova normativa termal. ecg