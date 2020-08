Apoio ao sector vitivinícola galego con medidas como o chamado préstamo vendima

Co obxectivo de garantir o futuro do sector vitivinícola galego, desde o Goberno autonómico estanse a poñer en marcha unha serie de medidas concretas como o préstamo vendima, dotado con ata sesenta millóns de euros e concibido para permitir a todas as adegas da nosa comunidade afrontar a compra da totalidade da uva da colleita deste ano en condicións normais de mercado.

Así o explicou onte o conselleiro de Medio Rural en funcións, José González, quen resaltou que esta iniciativa forma parte dunha nova liña de financiamento impulsada pola Xunta para axudar aos autónomos, microempresas e pemes máis afectados pola emerxencia sanitaria.

Un anuncio que fixo nunha intervención tras participar en Cambados na apertura de sobres dos premiados na XXII edición da Cata Concurso Rías Baixas Albariño 2019.

Segundo sinalou, o préstamo vendima é un instrumento financeiro deseñado de xeito coordinado entre as consellerías de Economía, Emprego e Industria e Medio Rural.

Terá unhas condicións moi vantaxosas no que se refire a aspectos como o custo financeiro e ao prazo de devolución coa posibilidade de ter un período de carencia de un ano e unha amortización de ata catro anos.

Con este tipo de actuacións por parte do Executivo autonómico, o conselleiro remarcou que garántese o futuro das adegas e dos viticultores galegos que apenas teñen recibido fondos das medidas extraordinarias habilitadas por parte do Goberno central.

Neste mesmo sentido, amosou de novo o malestar e a decepción da Xunta e do sector do viño pola escasa eficacia e repercusión en Galicia destas achegas do ministerio, que -sinalou- “semellan máis orientadas a fomentar a cantidade que a calidade”.

reforzo da marca Galicia calidade. En troques, González salientou que na nosa comunidade “apostamos pola calidade” e engadiu que por iso se vai reforzar, ao tempo, a marca Galicia Calidade como un selo que englobe, identifique e mellore o posicionamento dos produtos primarios, entre eles o viño.

En termos semellantes, o titular de Medio Rural en funcións puxo en valor a estratexia sectorial para o viño que se integra nun plan de reactivación e dinamización específico para o rural.

Un plan -destacou- dotado cun orzamento total que supera os 165 millóns de euros e que forma parte da planificación global da Xunta para fomentar a recuperación económica tras a emerxencia sanitaria do coronavirus.

Pola súa parte, e en relación coa cata concurso de onte, a alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, resaltou “a boa colaboración e coordinación que houbo entre o consello regulador e o concello”, de feito, ambas as institucións xa asinaran previamente un convenio de colaboración.

Un gran esforzo e traballo se temos en conta que “o consello tivo que ir adaptándose sobre a marcha ás normativas e recomendacións sanitarias” para frear a pandemia da covid-19, aclarou neste sentido a rexidora municipal.

A notaria Elena Loira actuou como fedataria do certame, e participaron o secretario do Consello Regulador, Ramón Huidobro, e o secretario do Capítulo Serenísimo do Albariño, Pedro Piñeiro.