Apoio ourensán á creación

Ounres. A Deputación de Ourense presentou esta mañá as bases das bolsas no exterior para escritores ourensáns impulsadas en colaboración coa Residencia Literaria 1863. Na presentación interviron o vicepresidente segundo da Deputación, César Fernández, e a directora da Residencia Literaria 1863, a poeta e xestora cultural Yolanda Castaño.

AS BOLSAS. Estas bolsas están pensadas “para autores nacidos en Ourense, ou que teñan residencia na provincia e que de algún xeito fomenten a súa experiencia literaria, vivindo unha experiencia plena de creatividade en diferentes residencias literarias de distintos países”, explicou César Fernández. O vicepresidente segundo tamén salientou que outro dos obxectivos con esta iniciativa é “fomentar a actividade cultural dos autores ourensáns que realicen as súas obras en lingua galega”.

“O apoio á creatividade, a cultura, a defensa da nosa lingua e da nosa identidade é unha das liñas políticas fundamentais da institución provincial”, reivindicou o vicepresidente segundo da Deputación, que aproveitou esta presentación para agradecer a Yolanda Castaño que decidise contar coa Deputación de Ourense para levar a cabo o proxecto.

Pola súa banda, Yolanda Castaño celebrou a iniciativa da Deputación de Ourense, realizando “un cambio de paradigma, realizando o apoio á creación literaria antes da publicación da obra, e non despois, coma é habitual, facilitando o espazo, tempo e condicións para que os autores ourensáns podan desenvolver a súa obra en condicións de excelencia en ámbitos inspiradores”. Castaño tamén quixo subliñar a “internacionalización das letras” que está a realizar a institución da Deputación de Ourense.

As bolsas presentadas este luns no Pazo Provincial buscan fomentar a creación literaria e o perfil internacional dos autores da provincia, facilitando a súa estadía durante todo o mes de agosto en espazos rurais do norte de Polonia -na Fundación czAR(T) Krzywogonca- e no suroeste de Islandia -Centro para a Creatividade Gullkistan-, e en áreas urbanas de Croacia -na Residencia Marko Marulic da Asociacioìn Kurs, en Split- e Turquía -na Casa dos Escritores de Nilüfer-. ECG