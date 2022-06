Aposta a RAGC por difundir os achados no ámbito científico

Santiago. O Premio de Xornalismo Científico Celia Brañas foi na súa sétima edición para a reportaxe Costa inundable, da xornalista Teresa Abuín Tubío (Rianxo, 1970), emitida no programa Vivir aquí da Crtvg e centrada na subida do nivel do mar en Galicia. O xurado destacou deste traballo “a súa boa planificación para abordar desde Galicia un tema global como é o cambio climático e o seu impacto na subida do nivel do mar”. A xornalista recibiu unha dotación de 3.000 euros.

Abuín salientou que “este premio vén recoñecer o traballo de todos os que nos esforzamos por facer o xornalismo no que cremos, que comparte coa ciencia a ollada curiosa, crítica e reflexiva, que tenta afondar nos feitos para tratar de entender máis a complexidade do mundo”.

Ademais, o xurado outorgou un accésit ao segundo traballo mellor valorado, a reportaxe A ameaza de macrogranxas na Limia”, de Mar Álvarez Rama (Santiago, 1999), publicada en Nós Diario.

Valorouse como “unha peza xornalística que aborda un tema de actualidade para Galicia, achegando diversidade de fontes e con certo alarde fotográfico e narrativo”. A premiada recibiu mil euros.

A xornalista afirmou que “reportaxes coma esta son un exemplo do poder que ten o xornalismo de poñer o foco nunha realidade existente que non sempre semella visible. Esa é a gran responsabilidade do xornalismo: axudar a concienciar á xente sobre problemáticas que afectan a toda a poboación”.

Finalmente, o RAGC de Divulgación Científica 2022 foi para o químico Manuel Luis Casalderrey García (A Coruña, 1941). A academia recoñece con esta concesión a súa “ampla e frutífera traxectoria persoal no eido da divulgación científica en Galicia, particularmente a publicación regular desde o ano 1989 no xornal La Voz de Galicia de artigos de divulgación científica sobre temas de candente actualidade e ámbito moi diverso”. A súa traxectoria inclúe máis dunha ducia de libros de temática diversa, na súa maioría relacionados coa química na vida cotiá.

Casalderrey dixo que “además de la importancia que el premio tiene en sí mismo, por la institución que lo otorga, es el mejor de todos con los que me han premiado”.