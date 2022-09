Aposta pola exportación da gastronomía ourensá

COLABORACIÓN O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, recibiu este xoves no Pazo Provincial ao presidente e vicepresidente de Amigos da Cociña Galega (Amicogal), Javier Outomuro e Paco Gómez, cos que concretou as liñas de colaboración que no próximo ano manterán a institución provincial e maila asociación, que durante o próximo ano dedicará unha parte importante da súa actividade a proxectos de promoción da gastronomía ourensá.

Valorou positivamente “a continuidade da alianza que desde a Deputación mantemos con este colectivo profesional”, destacando “o noso compromiso cunha asociación de referencia en Galicia e que ten entre os seus representantes a grandes restauradores ourensáns”.

Nesta liña, anticipou o apoio do seu goberno “para colaborar no desenvolvemento de proxectos dirixidos á internacionalización da gastronomía” provincial.

A cooperación neste ámbito, engadiu Baltar, resulta fundamental para Ourense “por tratarse do territorio galego mellor conectado coa capital de España grazas á alta velocidade, co impacto económico que supón”.

Javier Outomuro expresou en nome propio e de Amicogal o seu agradecemento “polo seu apoio incondicional sempre que precisamos da colaboración da Deputación”. O colectivo busca “axudar ao conxunto da cociña galega”. redacción