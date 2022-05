Apostan por difundir a obra de Delgado Gurriarán no profesorado

Santiago. O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou este martes no Centro Autonómico de Formación e Innovación ( CAFI) na Xornada do Día das Letras Galegas, destinada a darlle a coñecer ao profesorado de Primaria e Secundaria aspectos vitais e literarios do autor homenaxeado esta ano, Florencio Delgado Gurriarán.

O representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade agradeceulle ao profesorado asistente a súa participación nunha proposta formativa que posibilita “trasladar ás aulas, dunha maneira atractiva e innovadora, o compromiso de Florencio Delgado Gurriarán, e con el dos exiliados e da diáspora galega, coa nosa lingua e coa nosa cultura” .

Xunto a Valentín García interviñeron Víctor F. Freixanes, presidente da Real Academia Galega (RAG), e Elva Delgado Vázquez, representante da familia Gurriarán. Ao final desta inauguración, desenvolvéronse conferencias de especialistas sobre a vida e a obra do autor.

Esta é unha xornada anual de formación para o profesorado de ensino non universitario que busca dotalo de recursos para difundir entre a comunidade educativa a figura do autor homenaxeado no Día das Letras Galegas 2022. Desenvolverase virtualmente en catro sesións os días 3, 4, 5 e 11 de maio e, ademais de diversas conferencias, tamén terá lugar a exposición de múltiples actividades educativas levadas a cabo principalmente nas aulas de Primaria e Secundaria. ECG