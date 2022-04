Apoyo social o ejercicio físico, algunas claves para reducir el envejecimiento

La población mundial envejece de forma acelerada: en 2050, una de cada seis personas tendrá más de 65 años. Este fenómeno plantea importantes desafíos en distintas dimensiones de la sociedad (medicina, servicios, vivienda, protección social, familias, etc.) para garantizar el bienestar de las personas mayores. Para afrontarlos, es necesario entender que el envejecimiento es un proceso biológico y psicológico que está determinado por un contexto socioeconómico y cultural, y que, por lo tanto, debemos encontrar respuestas desde una perspectiva transversal.

Expertos y expertas de distintos ámbitos de conocimiento de la UOC identificaron nueve retos que se plantean hoy en día en torno al envejecimiento activo y saludable.

Frenar el ritmo del envejecimiento. En España, entre los años 1999 y 2019, la esperanza de vida de los hombres ha pasado de 75,4 a 80,9 años, y la de las mujeres de 82,3 a 86,2 años, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el futuro, ¿será normal vivir más de 110 años? ¿Esto supondrá una mejora de la salud en la vejez o simplemente significará vivir más años en un estado de salud deteriorado?

Revertir la fragilidad y retrasar la discapacidad . El 10 % de las personas mayores de 65 años son frágiles”, señala Marco Inzitari, experto en geriatría y profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC. “A pesar de ser relativamente autónomas, las personas mayores pueden ralentizarse, pueden disminuir de peso de forma involuntaria o pueden perder memoria, entre otros. La fragilidad aumenta el riesgo de sufrir acontecimientos adversos de salud, como caídas, demencia en el futuro próximo o discapacidad”, añade.

Para Inzitari, el reto es revertir la fragilidad y retrasar la discapacidad. La forma de hacerlo es seguir esta fórmula: practicar ejercicio físico, mantener una dieta saludable, cuidar el sueño, revisar la medicación y fomentar las relaciones sociales.

Conseguir un envejecimiento saludable del cerebro Actualmente, el estudio del sistema nervioso y de los mecanismos responsables de las enfermedades mentales y neurológicas se ha convertido en una prioridad de diferentes políticas científicas . Para Diego Redolar, neurocientífico de la UOC, “mantener el cerebro en buenas condiciones es imprescindible para promover una salud integral del organismo y, por lo tanto, conseguir una buena cal.

Así, el neurocientífico destaca sobre todo el hecho de minimizar el estrés, tener una buena calidad del sueño, practicar ejercicio físico, hacer entrenamiento cognitivo y actividades mentales a lo largo del ciclo vital, y disponer de apoyo social.

Combatir la soledad y la gerontofobia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aislamiento social y la soledad entre las personas mayores están generalizados. Entre el 20 % y el 34 % de las personas mayores en Europa, Estados Unidos, América Latina y China se sienten solas. La soledad no deseada “es una nueva forma de maltrato y de abandono en la sociedad actual, a la que hay que unir la falta de cuidados en el entorno familiar e institucional”, alerta el experto en envejecimiento, política y bienestar social de la UOC, Daniel Rueda.

Poder vivir en un “hogar” . El 82 % de la gente mayor de España manifiesta que quiere envejecer en su casa, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). “Esto muestra que aunque envejecer en la propia casa es un aspecto muy importante para las personas mayores, existe también el riesgo de que esto no siempre sea posible”, apunta el investigador del grupo CareNet de la UOC Lluvi Farré. En muchos casos, quedarse en casa no es una solución, porque las viviendas no se adaptan a las necesidades de los cuidados de la gente mayor y terminar desvinculándose de la comunidad. “Hay que ofrecer alternativas que permitan a la gente mayor seguir llamando ‘hogar’ el lugar donde viven”, explica Farré.

Los cuidados dignos, tanto para personas mayores como para personas cuidadoras. La tecnología juega un papel cada vez más importante en el cuidado de las personas, especialmente en las personas mayores: teleasistencia domiciliaria, dispositivos de rastreo, todo tipo de apps y también robots de compañía y cuidadores, nuevas arquitecturas de viviendas y residencias etc. Según Daniel López, professor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, estas tecnologías están transformando la organización de los cuidados, pero normalmente buscan reducir o externalizar sus costes.

“Es imprescindible situar el derecho a los cuidados dignos y la dignificación de los cuidados en el centro de la política pública. La tecnología debe contribuir de forma decidida y efectiva. Para ello debemos cambiar la manera de entender y diseñar la tecnología”, reivindica el investigador.

Abordar el edadismo y las desigualdades digitales. La discriminación por edad o edadismo se manifiesta a través de distintos estereotipos y prejuicios de la sociedad sobre la gente mayor. “Existe una idea generalizada sobre el envejecimiento y la digitalización que no le hace ninguna justicia a este colectivo. Estos mitos nos perjudican como sociedad y crean estereotipos que dificultan la comprensión de las necesidades específicas de la gente mayor”, afirma Mireia Fernández-Ardèvol, experta en comunicación digital y mayores.

Combatir el “tecnooptimismo”. La tecnología no siempre es buena para todo. Para un 35 % de la población de España, internet es principalmente un entorno negativo. “Las personas mayores a menudo levantan la voz contra el tecnooptimismo imperante, tanto en la esfera privada como en la pública”, comenta Andrea Rosales, investigadora del grupo CNSC del IN3. “Prefieren una carta de restaurante en formato papel a una de digital, obtenida a través de un código QR, porque, más allá de las molestias de leer el menú en una pequeña pantalla, el proceso de acceder y abrirla interrumpe una posible conversación”, comenta.

Ofrecer y garantizar oportunidades de aprendizaje. El derecho a la educación, la formación y el aprendizaje permanente está en el principio 1 del Pilar Europeo de Derechos sociales. En coherencia, la Unión Europea, en el ámbito de la educación, establece la necesidad de facilitar una educación y formación de calidad para todos. “La formación a lo largo de la vida es un aspecto directamente relacionado con la salud y la calidad de vida de las personas”, explica Eulàlia Hernández, profesora de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC.