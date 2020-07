Aprazada a Semana Galega de Filosofía ata o vindeiro 2021

Santiago. Aula Castelao de Filosofía acordou cancelar definitivamente a celebración da Semana Galega de Filosofía do presente ano. “Vímonos obrigados a suspendela nas datas previstas e adiala para setembro por causa do estado de alarma”, sinaln os organizadores no seu comunicado sobre esta cita cultural en Pontevedra que vai facerse no vindeiro 2021 do 5 ao 9 de abril.

“Mais, debido a que despois de rematado o actual curso académico e que as autoridades educativas acaban de estabelecer un protocolo moi cuestionado polo profesorado para o comezo das aulas á volta do verán, e dadas as advertencias das autoridades sanitarias sobre previsíbeis rebrotes do coronavirus logo das vacacións, consideramos que nesas circunstancias a realización da Semana de Filosofía en setembro non se podería levar a cabo”.

Asemade, a Aula Castelao de Filosofía vén de elixir un novo coordinador: Alexandre Cendón González. ecg