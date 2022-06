Apuesta por las alianzas entre Galicia y el Prado

Colaboración. Museo del Prado. Perspectivas de futuro, es el título de la conferencia que viene de pronunciar en Vigo Miguel Falomir, director de la institución, este pasado viernes en un acto organizado por la Fundación Filomena Rivero Alonso, en la sede de la Fundación Barrié. La charla fue introducida por su organizadora, Alejandra Regojo, el pintor Antón Pulido y la directora del Museo de Bellas Artes de la Coruña, Ángeles Penas Truque.

Tras esta cita, el director del Museo del Prado se reunió con el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez y el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, además de contar con la presencia del exdirector del Gabinete de Prensa de Televisión de Galicia, Alberto Barciela. La reunión tuvo lugar en Redondela donde tuvieron una reunión de trabajo con el fin principal de tejer alianzas y abrir posibles vías de colaboración

Miguel Falomir, es licenciado y doctor de Historia del Arte por la Universidad de Valencia, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Valencia y ha sido Becario Fulbright Post-Doctoral en el Institute of Fine Arts, New York University. U.S.A. En su experiencia profesional cabe reseñar que desde desde 2017 es Director del Museo del Prado. Entre 2015-2017 ha sido Director adjunto de conservación e investigación del Museo del Prado. De 2008-2010, Andrew Mellon Professor en CASVA, National Gallery of Art, Washington. Redacción