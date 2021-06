Aquellas (y estas) oposiciones

en los años sesenta y setenta del pasado siglo el estudiante universitario que acababa su carrera tenía dos vías para incorporarse a la vida laboral: la privada y la pública. Para acceder a la privada se necesitaban una serie de requisitos que solo estaban al alcance de quienes pertenecían a una privilegiada élite social. Si esto se completaba con una reconocida simpatía hacia el Régimen y la Iglesia, que se apoyaban mutuamente, la situación era la ideal: un paseo militar (o civil).

La cuestión difería, ¡y de qué manera!, cuando las condiciones del candidato eran muy otras: carecía de cualquier apoyo y tenía que abrirse camino con su solo esfuerzo. Así, el acceso a la maquinaria de lo público necesitaba de un tipo de prueba selectiva presidida por tribunales del Estado. Los exámenes eran públicos y quienes los superaban pasaban a ser funcionarios y disponer de un envidiable estatuto de plena seguridad en el empleo que duraba hasta el momento de la jubilación. Las oposiciones eran en general duras y algunas (las de notarías, por ejemplo), durísimas. La capacidad de memorización era en ellas fundamental. Muy pronto cierta progresía empezó a referirse a las mismas como “segunda fiesta nacional” solo precedida por la taurina. La negativa a firmar los Principios del Movimiento, que aducían algunos para no presentarse, les daba entre sus colegas universitarios un cierto pedigrí crítico y contestatario frente al Régimen franquista. Por cierto, que los que predicaban tan puritana decisión habían “pasado por el aro” en su momento, pero naturalmente se lo callaban.

Las oposiciones no diré que fuesen un sistema ideal, pero desde luego era el menos malo y, visto lo visto no se inventó todavía uno mejor. Asistía a ellas quien quería y participaba cualquiera sin más restricciones que las académicas. Algunas carencias eran fruto de incorrectas actuaciones de algún miembro del tribunal, no del sistema. Por cierto que en las de enseñanza se introdujeron en los años setenta una serie de comentarios prácticos (siete, y ni uno menos pasó un servidor) que desmentían en cerrilismo memorístico que algunos denunciaban.

A comienzos de la Transición la izquierda amagó con propuestas para acabar con el recuerdo franquista de la fórmula de oposición, pero lo que en realidad se dio fue su continuidad degradada con evidentes injerencias políticas ( y no solo), con introducción del “concurso–oposición”, con valoraciones de méritos en verdad grotescas, protagonizadas por los sindicatos, con dispersión localista de tribunales y barreras idiomáticas impuestas por algunas autonomías, etc.

Uno, para “oponerse” necesita por lo menos a otro. Ese otro es a veces legión, lo que realmente desanima y aumenta las dificultades. Pero más alucinante es, como ahora acontece, presumir de cátedra universitaria cuando a tal convocatoria acude un solo candidato. ¿A quién se opone? Como no sea al tribunal...así –dicen– se las ponían a Felipe II.

Uno puede y debe aceptar la crítica razonada a cualquier sistema. Lo poco comprensible es que los críticos más acérrimos no hayan dado hasta la fecha con un sistema mejor, dígase lo que se quiera. Aquí las vías de selección laboral fueron y siguen siendo dos: la “anatómica”, a base de codo, memoria y oposición y la “tecnológica”, a base de enchufe; esta, la verdad, con numerosas variantes. De estas ya les hablaré, que hay mucho que contar.