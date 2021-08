‘Aquí hai praia’ comezará a coñecer as praias galegas desde a Lanzada

Santiago. Chega hoxe o novo programa de Aquí hai praia (TVG), que comezará a coñecer como o pasan os bañistas nas praias galegas desde a Lanzada. Esta praia pontevedresa, que consta de case tres quilómetros, é unha praia ideal para a práctica de surf, pasear, descansar e gozar da gastronomía. O espazo buscará, ademais, o que chaman o xerente da praia: o Moreno da Lanzada. Este personaxe é moi coñecido, xa que visita o areal desde o comezo da primavera ata o final do outono. A súa vez, falará con surfistas e tamén con monitores e escolas de surf, que ofrecen servizos a todas as persoas que queiran aprender.

Subindo cara á provincia da Coruña, o programa visitará a praia de Doniños, en Ferrol. Esta praia tamén é unha das grandes abandeiradas do surf na nosa comunidade. Este areal destaca por un fermoso sistema dunar que o rodea e abriga. Por último, Aquí hai praia chegará ao fermoso areal de augas azul turquesa da praia de Xilloi no concello do Vicedo. Ideal para os nenos, conta cunha area limpa e branca e augas cristalinas, que semellan mesmo do Caribe, perfectas para a práctica de mergullo e esnórquel.

Por outra banda, tamén hoxe na grella da TVG, o programa A Revista conversará no estudio sobre a artesanía galega coa xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro.

Co obxectivo de desenvolver liñas de investigacións destinadas a especializar e perfeccionar técnicas que permitan mellorar a calidade dos produtos artesanais, a fundación desenvolve actividades como obradoiros ou oficios. O magazine desprazarase ata Vilagarcía de Arousa, onde ten lugar o Festaclown ata o 21 de agosto. Esta nova edición do festival reunirá a artistas como Talía Teatro ou Rolabola, que farán gozar a un público de todas as idades polas rúas da localidade.

Ademais, os espectadores afondarán no castelo de Soutomaior, a través de figuras como Emilia Pardo Bazán. Cun percorrido polo parque botánico que rodea a fortaleza, estas visitas caracterizadas dunha hora de duración, darán vida a unha parte da historia de Galicia.

No estudio de gravación, estarán coa presentadora Loly Gómez a xornalista e colaboradora Alba Mancebo, o médico do hospital San Rafael Manuel Viso, coas novas máis recentes sobre a situación pola COVID-19 en Galicia, e a bióloga Xiana Albor, que comentará cada un dos temas expostos ao longo do programa. REDACCIÓN

tendencias@elcorreogallego.es

www

elcorreogallego.es