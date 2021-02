Arco decidirá en abril si se celebra o se pospone de cara al año que viene

Madrid. El comité organizador de Arco la feria de arte contemporáneo de Madrid, se da de plazo hasta abril para valorar si se dan las condiciones para su celebración o si se ve obligada a cancelar su celebración este año y se pospone a 2022. La feria debería de haberse celebrado a finales de este mes, pero se pospuso a julio (7 al 11) para tratar de asegurar la presencia internacional por la pandemia. Su directora, Maribel López, cree que si en abril no se da una serie de condiciones, lo adecuado no será volver a poner otra fecha este año, sino será celebrarla ya en 2022, según indicó ayer a los medios durante la presentación de una exposición. La cancelación de Arco este año sería especialmente amarga porque celebraría su cuarenta aniversario. El año pasado se pudo celebrar in extremis dos semanas antes del periodo de confinamiento, aunque la afluencia de público bajó por el coronavirus.

Arco Lisboa, la versión portuguesa de la feria, que está prevista que se celebre en mayo, decidirá este mes.

“Nos estamos tomando un plazo, no queremos precipitar nada, somos muy ágiles y estamos esperando a ver si mejora la situación”, avanzó ayer la directora de la feria, Maribel López, sobre la cita madrileña. Esta semana en Navarra se anunció la cancelación de los San Fermines. EFE