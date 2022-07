Arriba los guateques y abajo el ‘crop top’ masculino

A falta de ver cómo nos tomamos todo lo que está pasando con la viruela del mono ( 31 casos ayer confirmados en Galicia y cuatro en estudio), lo que está claro es que la preocupación por el coronavirus se ha quedado atrás. Puede que aún se vean mascarillas en transportes públicos y en centros sanitarios, y que todavía se le dé tiempo en los informativos al dichoso recuento oficial diario de incidencia que las autoridades sanitarias se empeñan en mantener, pero desde luego ese no es el sentir de la calle. Como tampoco lo debe ser del Gobierno, digo yo ,que poca preocupación tendrá cuando cambia la normativa ante el contagio, y pasa de aquel enciérrate en casa y no te juntes con nadie, al hala, ponte una mascarilla y vete a trabajar.

Así que aunque los virus (nuevos, antiguos y/o combinados) pululen por ahí a sus anchas, el sentir popular es el de volver a vivir el verano como si no hubiese un mañana, y buena prueba de ello es el enorme crecimiento que ha experimentado el sector turístico estos meses, superando con mucho a los anteriores a la pandemia, y los aforos llenos y a reventar en toda cuanta actividad se hace.

De la crisis, si eso, ya se hablará a partir de septiembre con la vuelta al cole, porque ahora lo que toca es sacarse de encima lo vivido estos años y disfrutar del calor y de las vacaciones. Así que lo dicho. Vuelven los veranos de antes, con chiringuitos a tope de coctelería, fritos y reggaeton, festivales en su formato original, verbenas para bailar sueltos y agarrados, y fiestas locales para todos los gustos y colores, como las del Apóstol compostelano, inauguradas por Tamar Novas con un pregón que a mí personalmente me encantó, o las coruñesas de María Pita, a punto de darle salida Carolina Iglesias, Percebes y Grelos en las redes y mitad del dúo Estirando el Chicle.

POR VOLVER, TAMBIÉN VUELVEN LAS FIESTAS GASTRONÓMICAS y el Baile de la Peregrina del Casino de Pontevedra, que preside Jaime Olmedo, y que llevaba dos veranos en stand by esperando poder volver a lucirse en todo su esplendor.

Este año con cinco pistas de baile y un menú con exquisiteces del chef Pepe Vieira, osea, cocina gallega de vanguardia con una Estrella Michelin. Si eso no es volver por la puerta grande al calendario de los súper eventos, que me lo expliquen. A mí, desde luego, no me da llegado el momento de ver de nuevo esa terraza de verano de A Caeira llena de debutantes y padrinos. Ni ese desfile de modelos de fiesta que bien podría ser una pasarela de Rosa Clará, ni los conserjes controlando, metro en mano si hace falta, el largo tobillero de los vestidos o que a los smoking y uniformes de gala masculinos no les falte detalle.

TODO UN EJEMPLO DEL BUEN VESTIR, como el que parece querer dar algún local de ocio nocturno que esgrime un código de vestimenta con el que hay que cumplir para poder entrar, y que ya ha provocado unas cuantas denuncias puntuales. Nada de chicos con camisetas de tirantes (dicen ellos) a no ser que seas C. Tangana, Sebastian Yatra o cualquier famoso que la lleve puesta (añado yo), ni ombligo al aire, que se ve que lo del crop top masculino no les cabe en la cabeza por mucho que Calvin Klein lo metiese ya en sus desfiles del 2011 y que fuesen atuendo masculino en los setenta antes de empezar a llevarlo las mujeres.

Así que me da que o eres un VIP como Jaden Smith, Kid Cudi o Zac Efron, que salen con ellos puestos en las revistas un día sí y otro también, o te quedas a la puerta de la discoteca haciéndole compañía a los que antiguamente llevaban calcetines blancos. Lo veo venir, hermanos.