Arrinca a gran festa cultural: doce feiras do libro ata finais de agosto

Galicia celebrará a partir de mañá e ata finais de agosto un total de doce feiras do libro, en diferentes municipios da comunidade, co obxectivo de achegar o libro á cidadanía a través da exhibición, difusión e comercialización profesional, ademais de fomentar a reactivación do sector.

Así, baixo o lema Libros no camiño, arrincará mañá a Feira en Ferrol, que se inaugurará coincidindo co Día do Libro. Tras esta cita, organizaranse outras once feiras ata finais de agosto, nas localidades de Santiago, O Porriño, Ourense, Redondela, Vigo, Ponteareas, Rianxo, A Coruña, Viveiro, Foz e Monforte de Lemos.

Presenza nacional e internacional. Ademais destas citas, o sector literario de Galicia tamén estará presente nas Feiras Liber, en Madrid, e de Frankfurt, previstas para o mes de outubro.

Este proxecto foi posible a través do convenio asinado pola Federación de Libreiros de Galicia e a Xunta de Galicia, que financia as feiras con 120.000 euros.

O convenio foi asinado onte pola mañá polo conselleiro Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, e a presidenta da Federación, Pilar Rodríguez, na biblioteca do Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago.

Na súa intervención, o conselleiro destacou que este convenio reflicte “a firme aposta da administración autonómica polo sector cultural”, pois asegura a celebración de actos culturais que buscan dar a coñecer “o mellor das nosas letras mediante a promoción dos autores, o impulso de certames literarios e premios ou a posta en valor do traballo feito polos profesionais do sector do libro”, á vez que tamén “fomentan a lectura e potencian a cultura literaria entre a sociedade”, informa Efe.

“O máis importante é a mensaxe que lanzamos, que xa o fixemos o ano pasado, organizando a primeira feira do libro de España en realizarse nun contexto de pandemia”, destacou o titular de Cultura, que apuntou a que nun momento no que a sociedade estaba aínda “en estado de shock”, os libreiros tiveron a suficiente “valentía” para sacar en xuño do ano pasado en Santiago de Compostela os libros á rúa e organizar a feira.

seguridade e hixiene. “Demostramos que pode facer unha feira do libro cunhas condicións de seguridade sanitaria e de hixiene concretas. Podíamos facelo dunha forma diferente”, engadiu Rodríguez, que ademais asegurou que a feira foi “fundamental” para reactivar a cultura e o consumo de libros.

Pola súa banda, a presidenta da Federación de Libreiros coincidiu co conselleiro en que se mandou unha mensaxe “moi positiva” á cidadanía, porque a vida, como os libros “debían continuar”.

“Agradezo a todos os libreiros o esforzo que fixeron porque o protocolo que se fixo aquí nas feiras do libro trasladámolo a moita xente no resto de España”, destacou Pilar Rodríguez, que tamén agradeceu “o apoio decidido da administración”, que é “fundamental”.

Tamén lembrou que as feiras en Galicia terán un protocolo de seguridade moi similar ao do ano pasado, con sinalización de percorridos, xel hidroalcohólico, máscara, distancia de seguridade, etc.

Ademais, como o ano pasado, haberá firmas de libros, cunha caseta específica con biombos para garantir a seguridade e a distancia social.

“Vai haber menos librerías, igual que o ano pasado, pero igualmente imos celebrar os 50 anos da Feira do Libro da Coruña, que é un fito importantísimo”, engadiu.

máis ventas nas librerías. En canto ao sector, Pilar Rodríguez asegurou que na volta á normalidade houbo un gran incremento de vendas nas librerías e que se notou “que a xente botara en falta ter libros”.

“Dentro das estruturas comerciais que somos, que somos comercio de rúa, quizá sexamos os que menos sufrimos a crise económica, pero de todos os xeitos aínda quedan moitas librerías con persoal en ERTE e seguimos sen poder organizar actividades de animación á lectura ou presentacións de libros”, puntualizou a presidenta da Federación, que asegura que nas librerías de Galicia “a actividade está reducida un 30 ou 40 por cento”.