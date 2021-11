Artesanía no prato presentada en high tech C.D.C.

Dos sectores, el gastronómico y la artesanía, han sido objeto de unas jornadas de encuentro e interacción en Cidade da Cultura convocados por Artesanía de Galicia y Galicia Calidade. Durante dos días se celebró una gran exposición junto a talleres, debates y exhibiciones gastronómicas en el gran atrio del edificio museo de la monumental obra del arquitecto Peter Eisenman. Y se debe afirmar que el gran conjunto de arquitectura high tech del Gaiás es un escenario óptimo para este tipo de convocatoria y realmente todas las citas que allí hemos conocido en estos años, desde conciertos hasta exposiciones, desde congresos hasta actuaciones de danza, evidencian que es el espacio de referencia en la Galicia hipermoderna, un emblema y un icono.

La convocatoria de Artesanía no prato tiene un cierto carácter de espacio de pensamiento o “think tank” donde se ponen en común los logros de los creadores y se analizan tendencias de cara al futuro. La restauración (tanto el ajuar y la mesa como las viandas) es uno de los ejes en los que se construye la imagen de una nueva Galicia exportadora de talento y valor añadido. En un tiempo donde los consumidores y usuarios valoran las experiencias de inmersión para los sentidos y no se quedan contentos con simplemente el acto de la compra. A la alta calidad de las materias primas gallegas se añaden por los 10 chefs invitados al encuentro en CdC, recetas innovadoras que incorporan desde espumas hasta cocción a baja temperatura pasando por esferificaciones y deconstrucciones. Además de exhibir todos ellos altas dosis de espectáculo y genio creador.

La cultura gastronómica en Galicia puede tomar referencias desde la lamprea del Miño consumida por los romanos; los escabeches con ostras de Arcade; el pulpo seco o el mejillón fresco o en conservas; la Ternera Gallega; y los vinos con denominación de origen. En la actualidad para seguir el Zeitgeist del mundo estético en el que nos encontramos donde todos los objetos aparecen diseñados y concebidos para generar una satisfacción formal y donde la madurez de los mercados y la cultura de los consumidores facilita que la demanda de una constante capacidad de innovación sea la llave para el éxito mercantil, la cocina con flow o con estilo cool es la que alcanza a satisfacer a los comensales-consumidores quienes en su actitud plantean el arte del comer y la auctoritas del chef como una verdadera revelación de cultura contemporánea.

Algo semejante se puede argumentar sobre el arte de agasajar o el arte de recibir. La cultura de poner la mesa se eleva como un bastión de la haute cuisine desde el siglo XVII. En la Francia de Vatel el gran maître d´hôtel de Vaux-le-Vicomte y Chantilly se hacía cocina como arte clasicista barroco y se vestía las mesas con todas las porcelanas, cristales, plata y tejidos más bellos de la época. Vatel y sus proveedores tenían el espíritu de la época.

Los 33 artesanos convocados a esta exposición y venta en C.d.C. tienen sin duda el sentido sofisticado y contemporáneo de las nuevas mesas del siglo XXI. Presentando el trabajo de 11 oficios que se manifiestan en lozas y porcelanas de formas simples y discretas muy relacionadas con el arte wabi-sabi japonés o el gusto por lo antiguo y usado. Las cesterías y las artesanías de anudados se emplean ahora para nuevas funciones en las mesas, sirviendo desde utensilios para cocinar al vapor hasta bandejas, queseras o salseras. Hay creaciones en vidrio, joyería en plata y oro; ajuar en madera, manteles, cuchillería, todo ello con un estilo sobrio que evoca la línea de la tierra y el mar, el cielo o el viento. También hay propuestas coloristas y llenas de gráfica realista en una manifestación de diversidad estética idónea para la pluralidad de los mercados sin alterar la imagen de marca conjunta.

Los recientes referentes del estilo de vida no citan solamente a Londres, París, Nueva York y Milán. Otros ámbitos como Amberes, Tokio, Milán, A Coruña o lugares menos conocidos en el campo o en la montaña, desde Coachella Valley hasta el festival de Ortigueira se aparecen como locus amoenus. Vivimos un momento de valoración del estilo parsimonioso o tranquilo; de la admiración por los procesos manuales y la búsqueda de materias primas y de gran calidad. Galicia ya lo ha manifestado con la moda que se encuentra a la cabeza de los mercados, los vinos también se han reconocido y ahora la nueva artesanía de creador y la nueva gastronomía de autor son la imagen de una Galicia del siglo XXI.