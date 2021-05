‘Artesanía no prato’, un proxecto da Xunta que ten distinción europea

Santiago. O proxecto Artesanía no prato, impulsado pola Xunta de Galicia co obxectivo de establecer sinerxías entre artesanía, gastronomía e deseño, acaba de ser seleccionado como exemplo de boas prácticas no programa europeo Crafts Code. A plataforma de políticas formativas do Interreg Europe considera que é un modelo a seguir para outras rexións de Europa que o poden aplicar para vincular a súa artesanía con outros sectores para mellorar e crear novos servizos.

A Fundación Artesanía de Galicia participa desde o ano pasado no programa Crafts Code, que en España está coordinado pola Escuela de Organización Industrial (EOI) e pola súa cátedra de promoción da artesanía Fundesarte, e que está orientado a mellorar a competitividade das pemes no sector da artesanía a través do desenvolvemento dun marco que estimule as políticas formativas e as actividades de formación continua en colaboración con todos os stakeholders, ademais de mellorar a implementación de políticas e desenvolvemento rexional que apoien as pemes para fomentar e impulsar o seu crecemento e promover a innovación.

“Esta boa práctica demostra o potencial creativo dos artesáns locais conectándoos cun concepto aparentemente sen relación para crear unha nova e apaixonante experiencia, neste caso coa gastronomía”, sinalan desde a plataforma de políticas formativas de Interreg.

Destacan, ademais, o éxi-to da iniciativa, na que participan máis de 40 artesáns traballando para cociñeiros, así como con grandes empresas distribuidoras de enxoval para a hostalería; e resalta o seu alto potencial para implementala noutras comunidades.

Artesanía no prato púxose en marcha no ano 2013 e está dedicada a xerar unha interrelación entre Artesanía de Galicia e a cociña galega máis vangardista, de xeito que os chefs máis destacados se convertan en abandeirados e promotores da marca.

O proxecto foi unha iniciativa que comezou na segun-da edición do Corazón da Artesanía, encontro Artesanía Tradicional e Popular de Galicia, que se celebra en Agolada, grazas á colaboración de cociñeiros do Grupo Nove que comezaron a empregar pezas da marca nos seus showcookings. ECG