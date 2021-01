Artistas galegos exporán en España, Bélxica e Portugal grazas a Xunta

subvencións e cultura. Ata unha trintena de artistas exporán este ano o seu traballo en dotacións culturais de España, Bélxica e Portugal grazas ás axudas impulsadas pola Xunta de Galicia para fomentar a creación, a produción ou a investigación con fins expositivos no ámbito das artes plásticas ou visuais. Esta liña de subvencións lanzada polo Goberno galego mediante unha achega de 200.000 euros co fin de colaborar e apoiar aos artistas no actual contexto para crear unha canle de apoio ás actividades do sector privado na área das artes plásticas e visuais inclúe dúas modalidades: As persoas que conten cun proxecto de creación e produción de obra artística cun fin expositivo reciben ata un máximo de 7.000€, mentres as investigacións con base e fundamento artístico, histórico ou arqueolóxico poderán recibir ata 5.000€. ECG