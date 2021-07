As cantigas de Martín de Padrozelos xa se poden ver en Samos

Samos. A Exposición De Amor e de Amigo, as cantigas de Martín de Padrozelos, inaugurouse este pasado venres, ás 13.00 horas, no Concello de Samos, para axudar a coñecer ao trobador Medieval, Martín de Padrozelos.

Trátase dunha mostra que transmite e fai visible a importancia da lírica galega na Idade Media. É de carácter divulgativo, axudando a coñecer a Martín de Padrózelos, que no dicir do profesor, Xulio Pardo de Neyra, é o primeiro escritor coñecido da literatura galega, “un poeta cuxo nome sería Martin Pérez de Padrozelos, con vinculacións co mosteiro de Samos e as terras do Incio, fundamentalmente de San Salvador e o Val do Mao.

O grupo A Quenlla musicou as dez cantigas deste trobador e, segundo anunciou o alcalde de Samos, Julio Gallego, acturá nesta localidade o día oito de agosto, nun concerto especial con estas dez cantigas. O concerto será presentado polos promotores do proxecto “Martín de Padrozelos, andares pola lírica galega”, promovido pola Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago (APECSA), impulsado e coordenado polo xornalista Luís Celeiro.

Esta Exposición, coas dez cantigas de Martín de Padrozelos, chega a Samos, procedente de Triacastela, estará en Samos ata o 21 de este mes e, despois, seguirá a súa itinerancia polos concellos do Incio (do 22 de xullo ao 5 de agosto 2021), Folgoso do Courel (do 6 de agosto – 17 de agosto 2021), Portomarín (do 19 de agosto ao 30 de agosto 2021), ata rematar en Pedrafita do Cebreiro (do 1 de setembro ao 11 de setembro 2021). Iniciou o seu recorrido na Antiga Prisión Preventiva de Sarria, o día sete de maio pasado, despois foi a Láncara, Paradela e Triacastela.

No acto de inauguración participaron o alcalde, Julio Gallego; o presidente da Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago (APECSA), Xosé María García Palmeiro; a responsable territorial de Turismo de Lugo, Paloma Vázquez; o comisario da Exposición, o xornalista Luís Celeiro Álvarez, e un nutrido grupo de veciños do concello, maioritariamente de Lóuzara, de onde, segundo os investigadores, era natural o Trobador medieval, Martín Pérez de Padrucelo, da mesma parroquia de San Xoán de Lóuzara, en Samos, onde perdura unha casa co seu nome. Redacción