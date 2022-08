As festas de San Roque inician co pregón de Xoanqui Ameixeiras e o concerto de La La Love You

As festas de San Roque arrancan este xoves 11 de agosto, para dar paso a dez días repletos de actividades gratuítas destinadas a públicos de todas as idades e que encherán de animación é de alegría ás rúas da cidade. O popular e televisivo cociñeiro Xoanqui Ameixeiras será quen dea o pistoletazo de saída ás festas patronais cun pregón que, de seguro, deixarán un excelente sabor de boca. A tradicional ofrenda floral ao santo patrón será outro dos actos desta primeira xornada festiva, que rematará pola noite na Xunqueira co concerto do grupo la La Love You.

Xoanqui Ameixeiras cambia hoxe os fogóns polo balcón da Casa Consistorial, ao que se asomará ás 20.30 horas para pregoar as excelencias das Festas de San Roque, palabras que serán traducidas simultaneamente á lingua de signos para que cheguen ás persoas con discapacidade auditiva. Seguindo a tradición, o acto contará coa intervención da Banda de Música de Vilagarcía

Na Praza de Ravella concentraranse minutos antes de iniciarse a lectura do pregón as asociacións, clubs deportivos e colectivos sociais e culturais que participarán na ofrenda floral ao santo. Este ano son un total de vinte e un grupos os que comporán a comitiva que dende Ravella se desprazará a pé ata a Praza de España para presentarlle as súas ofrendas á San Roque. O percorrido a seguir discorrerá polos Xardíns de Ravella, rúa Ramón y Cajal, Praza de Galicia, Rúa Castelao, Xeral Pardiñas, Covadonga e Praza de España.

Ademais das autoridades e a Banda de Música, integrarán a comitiva a Asociación TDAH, o grupo Embruxo de Guillán, a Residencia Divina Pastora, as Cantareiras Bulideiras de Fontecarmoa, a Protectora de Animais, dous grupos da Escola Baile Begoña Fontán, a Coral Santa Eulalia, Zona Aberta, a Coral Rosalía de Castro, o Arosa S.C., o grupo Gaitas Santa Plácida, Os Ingleses R.C., a Coral Cortegada, a Agrupación Folclórica Froallo, o C.B. Vilagarcía, o Grupo de Gaitas Lumarada e a coral San Pedro de Cornazo, a asociación cultural Nós de Sobradelo e a agrupación local de Protección Civil.

O primeiro día das festas patronais remata na Xunqueira co concerto gratuíto que, a partir das 23.00 horas dará o grupo madrileño la la Love You.

Por outra banda, o venres os asistentes poderán gozar ás 20.30 horas co pasarúas do grupo de gaitas Mar de Arousa e ás 23.00 horas comezará o concerto de Hens no Parque da Xunqueira, dando paso, dúas horas máis tarde ao concerto de Xackal. Ademais, ás 22.30 horas, a Duendeneta actuará na Alameda.

Na xornada do sábado os asistentes poderán acudir ao Parque da Xunqueira para difrutar cos concertos dos Motores e Barón Vermello. Tamén o domingo continúan os pasarúas ás 11.00 horas co San Roquiño O Pequeno a cargo do grupo de gaitas A Nosa Señora dá Xunqueira.

Ademais, ás 20.30 horas o grupo de gaitas Vos Xirifeiros animará o pasarúas e ás 23.00 horas, o Parque da Xunqueira acollerá a actuación da cantante Natalia Lacunza.

Tamén ás 11.30 horas oficiarase no barrio de San Roque a Misa de San Roquiño cantada pola Coral de Santa Eulalia e ás 12.30 horas terá lugar a procesión, acompañada pola Banda de Música e Vos Terribles de Arousa. Finalizado o percorrido haberá repartición de viño e empanada.

Ás 20.30 horas comezarán as actuacións no Parque da Xunqueira con Uxía Lambona e Banda Molona e ás 23.00 horas, concerto de Joel Padín. Ademais, ás 22.30 horas, comezará a verbena no barrio de San Roque cos Tres Latinos.

A festividade relixiosa de San Roque celebrarase o martes 16 (festivo local), xornada na que se oficiarán os actos relixiosos e procederase ao traslado, desde a igrexa parroquial ata a capela de San Roque, da imaxe do Santo ás 11.45 horas.

Un cuarto de hora máis tarde dará comezo a tradicional Festa da auga que concentrará a miles de persoas e romeros na praza de Galicia, que pedirán auga aos habitantes de Vilagarcía para refrescarse. A auga asolagará as rúas da localidade procedente dun camión cisterna e dos balcóns de casas e edificios do núcleo urbano