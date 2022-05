As linguas oficiais, a análise periódicamente nun informe

··· nidas Podemos e partidos independentistas e nacionalistas como ERC, Bildu, PNV e BNG pediron poder facer un pleno uso das linguas cooficiais no Congreso, como o catalán, o eúscaro e o galego, tanto nas intervencións no pleno e nas comisións como nos escritos rexistrados. Actualmente o uso das linguas cooficiais non está permitido no Congreso salvo en momentos moi puntuais, por exemplo para mencionar unha cita nun debate, mentres que no Senado a súa utilización está limitada ao debate de mocións no pleno e á presentación e publicación de escritos. Por iso, presentaron unha proposición de reforma do Regulamento do Congreso.