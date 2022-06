As pulsacións das letras postpandemia, na cita do FLAZ de Allariz en xullo

Santiago. Allariz reúne na primeira fin de semana de xullo algúns dos nomes máis estimulantes da literatura galega e española dos últimos anos. O 1º Festival Literario de Allariz (FLAZ) celébrase durante os días 1 e 2 de xullo con encontros nos que participan Emma Pedreira, Juan Tallón, Katixa Aguirre, Edurne Portela, Diego Ameixeiras e José Ovejero.

Por que, como e para que escribir hoxe en día serán cuestións centrais, que compartirán estas seis figuras da literatura actual. Dous días para dialogar, entre eles e co seu público lector, nun novo festival promovido pola libraría Aira das Letras e o Concello de Allariz, onde se presentou o FLAZ este mércores.

A concelleira de Promoción Económica, Turismo e Comercio, María López Rodríguez, sinalou que o obxectivo é “consolidar o festival, que se suma á programación cultural diferenciada con eventos como o Poemagosto ou Allariz Ilustrado”.

“Allariz ten unha identidade literaria alén do patrimonio histórico: do Padre Feijoo a Marcial Suárez, ese perfil inspirounos á hora de promover o FLAZ. A programación nútrese dunha selección de autores contemporáneos, tres de Galicia e tres de fóra.

Galego, castelán e éuscaro son os idiomas das súas obras”, explica César Lorenzo, responsable de contidos culturais da libraría Aira das Letras. Seis nomes que reúnen a atención da crítica nos últimos anos e, sen dúbida, boa parte dos galardóns literarios máis coñecidos.

Emma Pedreira, Juan Tallón, Katixa Aguirre, Edurne Portela, Diego Ameixeiras e José Ovejero pertencen a diferentes xeracións e abordan a súa relación coa escrita desde xéneros e ángulos diversos: poesía, narrativa, ensaio, xornalismo, tradución, etc.

En Allariz tratarán a vivencia das súas traxectorias literarias e, de seguro, os puntos de encontro entre elas.

Cun formato de conversas a dúo e un encontro final co conxunto das figuras literarias convidadas, o FLAZ ten un obxectivo claro: reivindicar o amor á literatura e aos libros. O desexo dos seus promotores: ofrecer ao público unha programación de interese cultural que, dende o ámbito local, esperte o interese da comunidade lectora e redunde no traballo global do sector do libro.

Dous días nos que o Casa da Cultura da localidade ourensá acollerá a programación central que se complementará con outras actividades a desenvolver en diferentes espazos da vila.

Unha delas, os xantares literarios abertos á comunidade lectora que desexe participar, para os que haberá que inscribirse previamente e que terán lugar nos restaurantes colaboradores Alarico e Fío de Liño. redacción