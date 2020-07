As sombras do bosque, metáforas a representación do acoso

A sombra das árbores (Galaxia, 2019), de Ana Abad de Larriva constitúe unha performance teatral, novidosa e arriscada, de deslumbrante factura visual e ton poético, que recrea o movemento do corpo en liberdade absoluta e que mereceu o II Premio de Textos Teatrais Roberto Vidal Bolaño, supoñendo a estrea dunha autora nova neste xénero.

A liberdade é, pois, a consigna, tanto na presentación formal (ausencia de didascalias e libretos na outorgación de diálogos fixos aos personaxes) como na suxestión das diferentes escenografías, creadas a partir da libre kinesia dos actores e actrices que suxiren agrupacións a modo de tableaux vivants nas que o que importa é o traballo harmónico entre eles: estar, afirmarse, coñecerse, recoñecerse, definirse, encontrarse, quererse e, sobre todo, aliarse como modo de vencer o acoso, xa que o asunto principal desta orixinalísima proposta dramática é o corpo feminino desposuído da liberdade de ser, e faino dialogando intertextualmente co símbolo do bosque, como espazo de perigos incertos, tan propio dos contos de fadas, en especial, de Carapuchiña vermella.

Trátase, pois, de enfrontar nese bosque de sombras recreadas ese depredador que, amparado no escuro, sae na busca de vítimas. Esta reescritura da personaxe do lobo ten a intención de revisar os roles de xénero reivindicando o dereito das mulleres a andaren soas polas rúas na noite, sen que ningún agresor exerza a violencia sobre elas.

Ademais do propio corpo do relato en si mesmo e da súa novidosa proposta formal, cun banquete de imaxes sensoriais e visuais creadas a partir das relacións das posibles personaxes co propio corpo, a autora bota man de elementos intercambiables como son as conversas entre os diferentes personaxes, por veces, diálogos reflexivos sobre a importancia de existir queréndose, autoaceptándose, reafirmándose na propia autoestima.

Tamén trata a angustia de sentirse perseguido, así como certas trusgadelas ao teatro do absurdo ou mesmo pequenos xogos de non sense que seguen a reflexionar sobre o eu e mais o ti como individualidades, con trusgadelas irónicas a esas absurdas baterías de exercicios de certos libros de gramática galega sobre o uso dos pronomes dativos che e te e as súas regras de uso ben pouco operativas, que relaxan un pouco a dose de traxedia desta peza que sublima o instante concreto do corpo vulnerado co fin de que o espectador tome conciencia do acoso e da violencia exercida sobre o corpo das mulleres.

