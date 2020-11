As visitas guiadas de ‘Galicia, de Nós a nós’ saltan a Youtube

Santiago. A exposición Galicia, de Nós a nós, que acolle o Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura ata o vindeiro mes de xaneiro, achegarase ao público dun xeito diferente a través dun novo ciclo de visitas temáticas á mostra, nas que afondar nalgún aspecto concreto da mesma da man de grandes especialistas nesa materia.

Baixo o título Arredor de Nós, desenvolvese todos os martes pola tarde ata o vindeiro 1 de decembro e nun formato moi reducido, adaptado ás novas medidas de contención do avance da covid-19 e cumprindo rigorosamente todos os protocolos que permiten gozar da cultura dun xeito seguro.

Aspectos como o deseño das icónicas capas da revista, que asinou Castelao; as viaxes e conexións internacionais dos seus creadores; ou temáticas tratadas na revista como o cinema, a radio ou a música, serán temas protagonistas deste programa de visitas (de balde con inscrición previa) que desenvolve a Cidade da Cultura este outono.

Dado que as medidas actuais restrinxen a un número moi reducido as persoas que poderán gozar da actividade ao vivo na sala de exposicións, estas cinco visitas temáticas serán gravadas en vídeo e publicadas posteriormente na web da Cidade da Cultura.

Todo o público interesado poderá deste xeito, sen moverse das súas casas, aproveitar esta oportunidade única para descubrir a mostra cada semana cunha óptica distinta. Para asistir á vista en sala, abriranse as inscricións en www.cidadedacultura.gal no xoves anterior a cada unha das quendas programadas.

O ciclo arrancou onte coa visita-relatorio da co-comisaria da mostra, Ana Acuña, que falou sobre o cinema, a radio, o teatro e a música na revista Nós.

No seu percorrido salientou tamén nalgúns dos aspectos menos visibles do funcionamento da revista, a través de materiais como correspondencia, libros de contas ou outra documentación.

O vindeiro martes 10 será a quenda do outro comisario, Afonso Vázquez-Monxardín, que neste caso realizará un percorrido xeral polas claves que nos permiten coñecer esta publicación clave da nosa historia contemporánea.

Da literatura de viaxes ao deseño gráfico Arredor de Nós continuará o 17 de novembro coa visita conducida pola doutora en Filoloxía Olivia Rodríguez, que centrará o seu relato na literatura de viaxes e nas conexións internacionais dos impulsores de Nós.

Xa na penúltima visita, prevista para o 24 de novembro, será o recoñecido deseñador e ilustrador Pepe Barro quen nos conducirá a través das claves gráficas da revista e da súa icónica portada.

O ciclo rematará o martes 1 de decembro co relatorio da integrante do Padroado do Museo do Pobo Galego, María Xosé Fernández Cerviño, que abordará pola súa banda os itinerarios posteriores ou a volta á palestra cultural de algúns dos membros de Nós e doutros que tomaron a súa testemuña.

A exposición Galicia, de Nós a nós reúne na Cidade da Cultura ata máis de 300 pezas na mostra máis completa e ambiciosa feita sobre a Xeración e a revista Nós. REDACCIÓN