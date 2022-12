Esta tarde-noite, a música, escritora e educadora Cristina Pato visitou a escola de música da nosa Asociación para compartir as súas experiencias co noso alumnado.

O evento contou coa participación de numerosos público de todas as idades, reflexo da amplitude de idades do alumnado da escola de música. Os asistentes agardaban con entusiasmo a visita que esta artista internacional ía realizar ó centro onde máis de 200 alumnos reciben formación musical, o Colexio San Pío X de Mariñamansa.

Durante a súa intervención, Cristina Pato mostrou á masa social da entidade os pasos que foi dando dende os seus inicios a finais dos anos 90 ata a actualidade. Entre os últimos proxectos realizados non faltaron as referencias ó proxecto “Esenciais 20/50”, a colaboración coa Orquestra sinfónica de Chicago, a Real Filharmonia de Galicia e a novela “No día do seu enterro”. Parte fundamental da presentación realizada por Cristina Pato foi a labor que realiza dando difusión á gaita en estilos e espazos musicais onde aínda non é un instrumento habitual como o Jazz.

Unha vez rematada a exposición realizada por Cristina Pato, deu comezo a segunda parte do acto. Parte do alumnado de música tradicional da Escola de Música da Asociación tivo a oportunidade de tocar con Cristina. Alumnado de pandeireta, o grupo de gaitas e o grupo de acordeóns gozaron coa experiencia de tocar unhas pezas xunto a esta xenial artista.

Dende a Asociación Cultural Música e Cultura de Galicia agradecemos este xesto desinteresado que Cristina Pato tivo coa nosa escola para ofrecer ós asistentes unha experiencia que non esquecerán.