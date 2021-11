Asomega otorga el premio PSN ‘A Fonte Limpa’ al Museo del Médico Rural

Ourense. La Asociación de Médicos Gallegos (Asomega) hizo entrega del premio PSN A Fonte Limpa a la iniciativa del Museo del Médico Rural promovida por el doctor Jose Manuel Lage.

La importancia de este museo no es otra que resaltar la figura del médico en el rural, donde no era solo un profesional de la medicina sino que, muchas veces, era vecino, amigo, confesor etc. Estaba ahí desde el nacimiento hasta el fallecimiento. Eran unos auténticos artesanos de su oficio y su trabajo laborioso, de 24 horas de atención, los 365 días del año, pese a un salario muy discreto y un abandono por parte de la administración hasta hace no muchos años. Vivían por y para sus pacientes.

Esta iniciativa nace en la ciudad de Maceda (Oursense) por ser la tierra donde nace y desarrolla su profesión como médico el doctor José Manuel Lage Parente, promotor del proyecto, que recorrió distintos puntos de España para recoger información y objetos de médicos descubriendo así la valía y el aprecio que les tienen sus pacientes. Fueron los médicos de los pobres que desenvolvieron una labor humanitaria en la época más oscura de Galicia donde ondeaban la pobreza como bandera en el rural.

El museo alberga más de un millar de utensilios que eran de uso habitual por los médicos del rural y que, muestran la sombra de los orígenes del material médico que tanto ha logrado evolucionar hasta convertirse en lo que es hoy en día.

Algunos de los objetos que contiene el museo, como por ejemplo los forcéps, de los partos; los fonendos, de principio de siglo; el primer RX portátil de la época , básculas para bebés, pinzas de instrumentos quirúrgicos o microscopios son algunos de los atractivos aclamados por historiadores y seguidores de la medicina tradicional, que reflejan el arduo trabajo que llevaban a cabo los profesionales de la época.

Como señala el propio Lage, el museo “recuerda a ese médico que estaba ahí desde el nacimiento hasta el final, caminando al domicilio del paciente por caminos a veces inhóspitos para explicar unos análisis, atender un parto o curar a un accidentado”.

El premio entregado por Asomega, que recogió Manuel Lage, consta de 3.000 euros y reconoce el valor perdido en el tiempo de aquellos médicos del rural y de los lazos establecidos entre profesional y paciente. Durante la entrega del premio hicieron memoria de la figura del profesor Carro Otero, presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia (Asomega) fue un auténtico erudito en campos como la arqueología o la historia del arte, y su interés por estos asuntos lo involucró de manera especial en el campo médico, como lo prueba, entre otras obras, sus Materiais para unha Historia da Medicina Galega, de 1988. Redacción