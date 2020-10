Atopan as comunicacións do nacemento de Maruja Mallo e de Villar Ponte en Viveiro

A Xunta vén de localizar as comunicacións de nacemento da pintora Maruja Mallo e do político e xornalista galego Ramón Villar Ponte.

O descubrimento realizouse durante as tarefas de clasificación, ordenación e descrición do arquivo do xulgado de primeira instancia e instrución de Viveiro. Os documentos xa foron trasladados ao Arquivo Histórico Provincial de Lugo para a súa conservación e posta a disposición da cidadanía.

A comunicación ou manifestación de nacemento era un documento necesario para a inscrición no Rexistro Civil dos nenos que acababan de nacer. Estas inscricións, que inicialmente se facían nos concellos, pasaron aos xulgados a partir da Lei provisional de rexistro civil de 1870, vixente ata 1957.

A norma establecía que debía presentarse ao neno ante o funcionario encargado do rexistro nos tres días posteriores ao seu nacemento.

Naqueles casos nos que houbese temor de dano para a saúde do neno ou outra causa, o texto sinalaba que sería o funcionario o que se trasladase para a inscrición.

Estaban obrigados a facer a presentación e declaración o pai, nai, parente máis próximo, facultativo ou parteira ou, no seu defecto, calquera persoa que o presenciase. De feito, este é o caso da declaración de nacemento de Maruja Mallo, que está asinada por un veciño da localidade.

Os documentos foron localizados nos traballos de organización do arquivo, enmarcados dentro do Plan de expurgo na Administración de Xustiza posto en marcha pola Xunta co obxectivo de desconxestionar as instalacións xudiciais e organizar a documentación de forma que quede catalogada e ordenada.

O plan inclúe, ademais, a reorganización da documentación en caixas e a identificación de documentos anteriores ao ano 1946 ou de interese histórico para o seu traslado aos correspondentes arquivos. E tamén se foron habilitando espazos fóra dos edificios xudiciais para trasladar os expedientes.