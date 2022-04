‘Atopémonos bailando’ acolle en Lugo as residencias de seis creadoras

Santiago. A Xunta colabora co programa de residencias artísticas que acolle en Lugo a seis creadoras de Galicia, España e Portugal. Así, o director da Axencia Galega das Industrias Culturais da Xunta de Galicia, Jacobo Sutil, interveu este martes na presentación en Lugo dos seis proxectos seleccionados para Atopémonos bailando, programa de residencias artísticas e de investigación arredor da danza e das artes do movemento que conta co apoio económico da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Sutil agradeceulle á organización desta iniciativa, desenvolvida pola compañía Colectivo Glovo xunto co Concello de Lugo, a súa aposta por este formato de estadías artísticas que, nas súas palabras, “se está a revelar hoxe en día como unha ferramenta fundamental para o desenvolvemento cultural”. As creadoras Paula Quintas, Sabela Mendoza e Sonsoles Cordón de Galicia, Lucía Marote e Sabela González Herrera de Madrid e Sofía Kafol de Portugal foron as seleccionadas para participar nesta edición, con residencias de cinco a dez días que se levarán a cabo entre os meses de maio e outubro no auditorio do Museo Interactivo da Historia de Lugo

Os proxectos, elixidos entre mais de 90 propostas presentadas (11 de Portugal, 32 de Galicia e 50 do resto de España), realizarán tamén diferentes actividades de mediación cultural para a cidadanía co obxectivo de incentivar a difusión e a formación sobre os procesos creativos da danza contemporánea e conseguir, en consecuencia, máis espectadores para este tipo de propostas. ECG