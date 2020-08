Autores de cómics eluden dibujar sobre la pandemia

Los autores de cómic Xulia Vicente, Agustín Ferrer y Enrique Vegas, que exponen su obra en Viñetas desde o Atlántico, en el Salón internacional del Cómic de A Coruña, explicaron cómo el confinamiento por la crisis sanitaria de la covid-19 no modificó su manera de trabajar. “Es lo que hacemos todos los días. Es nuestro hábitat natural”, declaró Vegas en la charla.

Los tres, que ofrecieron una rueda de prensa conjunta, admitieron que la parte más dura del estado de alarma fue ver cómo afectaba a su entorno. “La carga emocional va apareciendo porque fue un golpe muy fuerte”, dijo la autora gallega Vicente.

El ilustrador de Pamplona licenciado en arquitectura Agustín Ferrer, autor de la obra Mies, dejo una de las frases del día, al declarar que la pandemia “no es un buen tema” para un cómic, pues es “un poco escabroso” y no hace falta actualmente “verlo en el papel” para vivirlo.

La situación sanitaria fue uno de los temas mas comentados durante la charla.

“No es un buen tema. No debería hacerse mofa sobre él actualmente”, sostuvo Ferrer, que consideró que le parecería “un poco cruel” una novela gráfica sobre esto.

Los tres coincidieron en que la pandemia de la covid-19 no será una temática para sus obras, aunque reconocen que habrá muchos trabajos al respecto. “En mi caso personal no creo que haga nada”, dijo Vegas, que consideró que no es un asunto en el cual pueda “disfrutar”.

La dibujante de Cariño (A Coruña) Xulia Vicente, que llevó al cómic la historia de Elisa y Marcela, las mujeres que protagonizaron el primer matrimonio homosexual de España, declaró que para ella “el confinafiento al principio fue un poco un alivio porque tenías todo el tiempo en casa para trabajar y no estás perdiéndote nada fuera”, únicamente en ese sentido, sobre el inicio del periodo de cuarentena en el que se suspendieron los festivales de fanzine a los que iba a asistir. También habló de la carga emocional.