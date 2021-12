Áxel Smyth y Alberto Ruiz-Gallardón, el éxito de Auga e Sal

El restaurante compostelano Auga e Sal se suma a la lista prestigiosa de establecimientos gallegos con esta distinción, que ascienden ya a 15.

“Hay una frase que me gusta mucho: iba para carpintero y me convertí en cocinero. Pero una vez que entré, ya no quise salir”. Y de entrar en el ciclo de Cocina por un problema con las plazas de Carpintería a hacer brillar en el firmamento compostelano una nueva estrella Michelin gallega: es la historia de Áxel Smyth Taracido, jefe de cocina del citado restaurante.

Ahora ve cumplido “el sueño” con el que empieza su trayectoria todo cocinero y que muy pocos alcanzan, “compartido” con todo el equipo del restaurante del que es propietario Alberto Ruiz-Gallardón, hijo del exalcalde de Madrid, pero es consciente de que “lo más importante y duro” llega ahora, igual que las más altas expectativas de los clientes que acudan a este restaurante compostelano.

Así lo ha trasladado, en una conversación con Europa Press, con la estrella como regalo de un reciente cumpleaños que lo ha metido en la treintena y dispuesto a trabajar ya en el restaurante, aunque insiste reiteradamente en que, aunque es él quien pone “la cara”, el mérito es “de todo el equipo”.

Smyth quiso volver a sus orígenes para formar parte de este proyecto en junio de 2020, aunque lo hizo tras una amplia formación y una trayectoria que incluye algunas de las cocinas más reconocidas dentro y fuera del país. Para todos sus “maestros” ha tenido palabras de recuerdo, al tiempo que lanza un mensaje: “nunca se puede olvidar de dónde se proviene”.

La guía Michelin España/Portugal 2022 entregó sus distinciones el pasado martes en Valencia. Áxel Smyth fue el encargado de recoger allí la chaquetilla, uno de los símbolos de este reconocimiento gastronómico.

Auga e Sal ha sido uno de los nuevos restaurantes ‘estrellados’ entre los 33 premiados (27 en España, 5 en Portugal y uno en Andorra) con el mismo galardón (su primera Estrella Michelin) que designa a “un restaurante con una cocina de gran fineza en la que compensa pararse”.

Esta estrella Michelin llega a los 5 años de la apertura del restaurante, en mayo de 2016, y tan solo un año y medio desde que el chef Áxel Smyth cogiera las riendas de la cocina. El pasado abril de 2021, Auga e Sal recibió también 1 Sol Repsol otorgado por la guía más importante a nivel nacional como es la Guía Repsol.

Este local se centra en el producto de temporada, el del mar, y los fondos de recetas tradicionales de guisos y platos de cuchara más representativos de Galicia. El propietario de Auga e Sal es Alberto Ruiz-Gallardón, un apasionado del mundo del vino. La sumiller y jefa de sala Marta Costas es la encargada de elegir la secuencia de vinos.