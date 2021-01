Axuda a coñocer mellor o patrimonio a tecnoloxía destinada a conservalo

Santiago. Que poden facer as técnicas de análise non destrutiva pola restauración e conservación do Patrimonio? é o título dunha nova sesión dos Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural (EMPC). A cita organizada pola Sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega (CCG) buscou mostrar, a través de casos prácticos realizados dentro e fóra de Galicia, como a tecnoloxía destinada á conservación e recuperación nos axuda coñecer mellor o patrimonio.

O debate en directo tivo lugar onte e os vídeos das intervencions dos participantes están disponibles na web da institución.

Esta nova sesión dos Encontros Monograficos co Patrimonio Cultural, un dos ciclos organizados polo Consello da Cultura Galega, pon os ollos na restauración e conservación dos bens. Esta disciplina está marcada pola constante evolución polos avances tecnolóxicos.

A restauración permite afondar no coñecemento do patrimonio e, polo tanto, abre a posibilidade de formular novas estratexias e sistemas de intervención. Esta cita puxo de relevo a información que se obtén dunha obra na análise científica previa a restauración. Para iso, distintos especialistas integrantes do Grupo de Estudos Medioambientais aplicados ao Patrimonio Natural e Cultural (Gemap) da Universidade de Santiago de Compostela ofreceron a información en diferentes ámbitos concretos.

Beatriz Prieto Lamas, falou de como as tecnoloxías portátiles de monitorización axudan a resolver problemas relacionados con humidades e colonización biolóxica.

Patricia Sanmartín Sánchez abordou, con numerosos exemplos, a información sobre a cor no patrimonio. Por ultimo, Daniel Vázquez Nion falou dunha ferramenta indispensable como é a fluorescencia de raios X portátil que axuda a coñecer a composición do patrimonio cultural inmoble.

Os Encontros monográficos co Patrimonio Cultural son unha proposta da Sección de Patrimonio e Bens Culturais do CCG que pretenden poñer o foco sobre actuacións en marcha acerca de bens do patrimonio galego. Fanse con carácter periódico e pretenden participar tanto na caracterización dos bens como na formulación dos tipos de protección deses bens. ecG